ŠAMAR REALNOSTI: Bebica pokušao da pronađe opravdanje za Teodorino ponašanje, Anđelo mu sručio gorku istinu u lice! (VIDEO)

Rekao mu šta misli!
Anđelo Ranković razgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o Teodori Delić.
- Ona je mlada devojla, očigledno želi da se zeza i da se provodi, kao devojke njenih godina - rekao je Anđelo.
- Znaš li koliko se to promenilo dok smo bili zajedno? Samo jednom je želela da izađe u provod - kazao je Bebica.
- Bebice, da si ti radio nešto loše, ja bih ti rekao. Žene imaju muža po deceniju, dve, pa se zaljube u drugog, to je sve normalno. Možeš da budeš zaljubljen do koske, ali šta da se radi, takve stvari ne mogu preko noći da se promene - rekao je Anđelo.
Autor: S.Z.