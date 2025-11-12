AKTUELNO

Zadruga

ŠAMAR REALNOSTI: Bebica pokušao da pronađe opravdanje za Teodorino ponašanje, Anđelo mu sručio gorku istinu u lice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rekao mu šta misli!

Anđelo Ranković razgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o Teodori Delić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je mlada devojla, očigledno želi da se zeza i da se provodi, kao devojke njenih godina - rekao je Anđelo.

- Znaš li koliko se to promenilo dok smo bili zajedno? Samo jednom je želela da izađe u provod - kazao je Bebica.

- Bebice, da si ti radio nešto loše, ja bih ti rekao. Žene imaju muža po deceniju, dve, pa se zaljube u drugog, to je sve normalno. Možeš da budeš zaljubljen do koske, ali šta da se radi, takve stvari ne mogu preko noći da se promene - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ŠAMAR REALNOSTI: Bebica totalno utonuo u očaj zbog Teodore, Anđelo i Asmin ga vratili na fabrička podešavanja! (VIDEO)

Zadruga

Ništa od mišljenje, samo pusta obećanja: Milan pokušao da kupi mir, ova podela je totalni fijasko (VIDEO)

Zadruga

Anđelo dokrajčio Ivana Marinkovića: Sasuo mu surovu istinu u lice, ovaj šamar realnosti je jako zaboleo! (VIDEO)

Zadruga

Kao da hoće sažaljenje: Teodora misli da Bebica ne bira način da dođe do njihovog pomirenja! (VIDEO)

Zadruga

Sve bi bilo drugačije: Stanislav smatra da bi se pomirio sa Mionom, da su razgovarali odmah nakon njegovog ulaska! (VIDEO)

Zadruga

LUPIO JOJ ŠAMAR REALNOSTI! Lakić sasuo Anđeli sve u lice, pa mu ona uputila NIZ UVREDA! (VIDEO)