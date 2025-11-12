ŠAMAR REALNOSTI: Bebica pokušao da pronađe opravdanje za Teodorino ponašanje, Anđelo mu sručio gorku istinu u lice! (VIDEO)

Rekao mu šta misli!

Anđelo Ranković razgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o Teodori Delić.

- Ona je mlada devojla, očigledno želi da se zeza i da se provodi, kao devojke njenih godina - rekao je Anđelo.

- Znaš li koliko se to promenilo dok smo bili zajedno? Samo jednom je želela da izađe u provod - kazao je Bebica.

- Bebice, da si ti radio nešto loše, ja bih ti rekao. Žene imaju muža po deceniju, dve, pa se zaljube u drugog, to je sve normalno. Možeš da budeš zaljubljen do koske, ali šta da se radi, takve stvari ne mogu preko noći da se promene - rekao je Anđelo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.