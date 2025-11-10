Kao da hoće sažaljenje: Teodora misli da Bebica ne bira način da dođe do njihovog pomirenja! (VIDEO)

Iskreno priznala šta misli o njegovom ponašanju!
Teodora Delić pričala je sa Minom Vrbaški i Borislavom Terzićem Terzom o njenom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom. Ona je bila uverena da Bebica namerno pokušava da izazove njeno sažaljenje, kako bi
- Ne verujem da se folira, ali kao da hoće neko sažaljenje. Ja sam išla sad da vidim kako je, čim ja imam osećaj... - rekla je Teodora.
- Pa to je normalno i ljudski - dodala je Mina.
- Ne može odjednom da ti prestane, ali ti imaš sviđanje sa druge strane - rekao je Terza.
- To je vaše mišljenje... Kako je tebi lagano ove sezone, p*čka ti materina - smejala se Teodora.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić