Brutalno iskrena: Matora bez dlake na jeziku sasula Anitu i Filipu istinu u lice, siguran da on nije preboleo Aneli Ahmić! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U emisiji "Pitanja novinara" Jovana Tomić Matora bez dlake na jeziku komentarisala je odnos Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Danas si imao tri situacije sa Aneli koje ti ne bi opristio Bog otac, ali ti prelazi ona. Ja sam ovde ćutala i radila sve što sam htela, ali nisam kalkulisala i nisam ulazila u odnos. Ti si ušao u odnos da zaboraviš Aneli, svidela ti se Anita, ali ti je ostalo to i sam si rekao da sa njom ne bi bio zbog hotela. U tebi je ostala sujeta, ogorčen si i razočaran, ali ti to sam sa sobom nisi rešio - govorila je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li smatraš da Luka koristi Anitu i da bi joj vratio za Janjuša? - pitala je Anastasija.

- Ne, njemu se svidela devojka, hteo je da nastavi dalje. Anita je sa Lukom imala peckanje s vrata, mešala se u njihov odnos, a da je Filip želeo da uđe u vezu sa Anitom ona nikad ne bi bila sa Lukom. Anita je sama rekla da ima emocije prema Filipu, a onda je ušla u vezu sa Lukom. Njih dvoje su našli lepo i korisno, sviađaju se, ali to nije emocija. Na njima je sad da li će to da se razvije u ljubav ili će samo da bude interes - nastavila je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

