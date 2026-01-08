AKTUELNO

Bez dlake na jeziku: Bebica unakazio Neria i Hanu, oni ne znaju gde udaraju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko ih isprozivao!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Neria i Hanu Duvnjak.

Totalni hit: Luka pokušao da zamaže takmičarima oči i ubedi ih da voli Anitu, Mića umire od smeha zbog njihove veze! (VIDEO)

- Svaka vam čast. Videli smo kako grlite ćerkicu i za šta se vi borite. Bebica može samo da vas mrzi, nije svaka majka majka - glasila je konstatacija.

- Meni je bilo mnogo drago da je vidim, nisam mogao da zaustavim svoje emocije - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hana, ti jesi folirant. Vas dvoje ste najveći foliranti, imali ste najveću svađu ovde u ponedeljak - rekao je Bebica.

- Najveći foliranti bi bili da sedimo i smeškamo se po ceo dan - rekao je Nerio.

Ubio je kompleks: Matora pocrvenela od besa zbog Karića i Anite, svima postalo jasno da i dalje voli bivšu ženu! (VIDEO)

- Ja nisam ništa komentarisao za dete, komentarisao je Asmin koji je rekao da je njena majka zaboravila dete što se desilo. Ja sam rekao da ne trebate da imate drugo dete i Hana se složila s tim. Hana je rekla da Nerio nije došao po svoje dete u porodilište. Ima smisla što je Sita htela da odvoji Hanu od Neria, ali je izabrala pogrešan način - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moja majka jeste gospođa i ona nije htela da se svađa. Aria je preslatko i najbolje dete - rekla je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

