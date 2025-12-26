Provozao im mozgove: Anđelo se posprdao sa Anitom i Lukom, posle ovih reči ne znaju gde udaraju! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila ja naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako je Aneli Ahmić komentarisala da su Anita Stanojlović i Luka Vujović blamovi.

- Pa dobro, to ona kaže, ne želim sa njim da ulazim u raspravu. Ona kaže da ne provocira i da nas ne vidi, a sad je samu sebe demantovala. Ja nju ne spominjem osim kad vidim da me provuče ili provocira, a ovako mi je nebitna. Ovde smo da pokažemo sebe, a ona ovde treću sezonu pokazuje da je najveći blam. Prvi put osećam ovakvu povezanost, energiju i strast sa nekim. Prvi put mi se dešava da ne mogu da se sklonim - govorila je Anita.

- Je l' veća strast nego sa Anđelom? - upitala je Ivana Šopić.

- Da, to se vidi - rekla je Anita.

- Oni su za mene blam jer nakon tri dana veze govore da se vole i prave bebe. Mene bi bio stid da mi ovde budu bivša verenica i momak. Podržavamo ih oboje, a videćemo šta će biti. Zavoleće se naravno i kamen se zavoli kad su spojeni 24 sata. Moguće da ih je radila ta strast, možda su to pogledima doživljavali - komentarisala je Aneli.

- Ismevamo ih stalno i po ceo dan. Ja njih gledam stalno i ismevam ih stalno. Možda mi je u podsvesti neka ljubomora. Mi strast nismo imali, možda se više zaljubila u njega nego u mene - rekao je Anđelo.

- Isto pričaju, pa Anđelo i ja ispadamo rogonje, a oni se vole najviše - dodala je Aneli.

- Ja sam mislio da je strast velika, ali izgleda da sam živeo u zabludi. Sad vidim da postoji još veća strast od toga i izgleda da su ljudi bili u pravu da sam živeo u fejk odnosu - pričao je Ranković.

- Ja sam ovde devet godina, a takav s*ks sam možda jednom video. Anita voli s*ks, a Luka je željan s*ksa. Kad se spoji to dolazi do ovoga. Oni nama pokazuju i ljudima napolju od kojih očekuju podržu da su pravi par i da se "Elita 9" pravila samo za ovakav par. Ja ne znam zašto ništa spontano ne rade, ovo je sve na silu - govori je Janjuš.

- Ja ne mogu da verujem kako oni komentarišu - rekao je Luka.

- Ovo je klasično teranje inata. Anita je htela da se pomiri sa Anđelom kad je ušla u rijaliti, ušla bi sa Filipom u vezu da je čovek hteo i isto bi ovako dokazivala ljubav. Da li možeš da budeš bez veze i narodu da dokažeš nešto drugo? - pričao je Janjušević.

Autor: A. Nikolić