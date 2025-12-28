AKTUELNO

Surova kao i uvek: Matora bez dlake na jeziku sasula brutalnu istinu u lice Aneli i Alibabi! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ne mari za njihova mišljenja!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj , kako bi dala svoj sud i iznela nominaciju.

- Ja ću direktno pričati o onome što se desilo ove nedelje i o svemu, jer o našem odnosu nemam šta da kažem. Osim toga da su oni korektni prema meni kao komentatori. Druženja nema, dok me poštuju, ne vređaju i ne vređam ni ja njih. Što se tiče Asmina, evo vidiš kako ćutanjem možeš da izazoveš iste reakcije, a da ništa ne pričaš. Tim ćutanjem izazoveš akcije večeras. Moram da ti kažem da mi je cela ova nedelja ostavila utisak da ti uopšte nemaš plan, da uopšte nisi ušao isplanirano, osim što imaš neki gnev u sebi prema Aneli zbog svega što se desilo. Vidim da te je pogodila i svađa sa Dačom, koliko god ti pričao da nije. Vidi se kad se povučeš, vidi se kad si nervozan, vidi se kako reaguješ.Hoću da ti kažem da iz svega ovoga što radiš sa Aneli ti ne izlaziš kao pobednik iz te igre. Izlaziš jednako kao i ona, gubitnik. Mislim da tebi lično smeta kada te Luka savetuje kako da se ponašaš, a znaš šta je radio. Mislim da si čovek koji to ne zaboravlja. Ali mislim i da si Luku navukao i isekao, kao što si mu rekao.  - rekla je Matora o Asminu, pa se osvrnula na Alibabu:

- Smatram da svi ljudi koji ovde praštate, govorite, zamerate, stavljate na cenu porodice vaše. Ja sam iskreno odlučila da stanem ispred svojih devojaka i ispred svoje porodice i svojih prijatelja, kako vi kažete koje nemam. Ja, kad ti zameram, teško praštam i teško dajem priliku. Vidim u nekim momentima kako reaguješ na druge i to mogu da ti kažem da poštujem kod tebe. Da te komentariše' brutalno nemaš potrebu, ne samo meni, nego mnogim ljudima ovde, da odgovoriš. To Asmin ume često. Smatram da su u odnosu sa Lukom i Anitom pojeli sujeta. Rekla sam ti to, nemoj to da radiš, suzdrži se, ići će ti na štetu. Ali opet, pošto je sve to sveže i obostrano, mora da dođe do ovakvih stvari i do rasprava - rekla je Matora i u izolaciju poslala Asmina.

- Ona nas non stop provocira, ide kod Janjuša i peva nam - rekao je Luka.

- Vi ste bolesni, koliko ste vi bolesni - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

