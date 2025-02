Nova drama: Karić posumnjao u Pejinu iskrenost, Sanja mu bez dlake na jeziku sasula sve u lice! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog. Takmičari su imali priliku da vide kako Jovan Pejić Peja i Milovan Minić zajedno plaču tokom žurke zbog situacija koje im se dešavaju u rijalitiju.

- Ne mogu da ga krivim što je pokazao emocije. On ih je pokazao i kad smo se svađali tim katastrofalnim rečima, ovo mi je prihvatljivije i pravda se mnogo lakše, nego odvratne reči koje su izgovorene. Trebalo je da da priliku da razgovaramo nas dvoje, a on bira ljude koji su mu nebitni. To mu nije pomoglo čim je došao istu noć da priča sa mnom o svemu tome. Pretpostavljam da je šteta već načinjena - komentarisala je Ena Čolić.

- Mojoj majci sigurno nije bilo lako u ovom trenutku kad vidi kako plačem. Rekao sam da sam se osetio živim i da sam satkan od emocije. Ovde jako malo ljudi ima te emocije, a to ne pokazuju da ne bi bili povređeni ili da ne pokažu da su slabi. Nije slabost kad pokažeš iskrene emocije i kad stojiš iza svojih stavova. Mene ovde može samo Ena da izbaci iz takta ili Baki, jedini ljudi kojima ovde verujem. Jednostavno sam se osetio tako, sve me je dotuklo u tom trenutku - pričao je Jovan.

- Mislim da je uradio neke stvari koje ja ne želim da iznosim. Koliko god da nema vizije i filmove u glavi mislim da nema 2% pritiska kakav su ovde ljudi doživljavali. Pejo, treba da se opustiš i previše si napet. Ovde nemaš dobro mišljenje o dosta ljudi, a to držišp u sebi. Treba da kažeš i da sam to ja. Uvek kaži šta imaš, šta god da je to i mislim da nećeš dolaziti do ovakvih situacija. Ja sam malopre čuo i za Luku - govorio je Karić.

- Ja se družim sa tim dečkom i okej je prijatelj i drugar, ali nije okej za devojke - rekao je Peja.

- Kako može neko da ti bude okej ko me loži za devojke? - pitao je Stefan.

- Neću da pričam o tome. Meni je ovde prijatelj Baki jer on sa mnom priča normalne teme, a ne da me navlači da ja nešto kažem - govorio je Pejić.

- Hoćeš da kažeš da sam ja tebe navukao na nešto? - pitao je Karić.

- Ja sam dovoljno siguran u sebe i dovoljno sam izgrađen da ne mrzim ove ljude - rekao je Peja.

- Ti nikad ne pričaš o sebi, nego se porediš sa drugima. Kad imaš problem ti drugaima psuješ majke, a onda pričaš kako tebe neko uvlači. Ovde te svi trpe i svi ti ćute - umešala se Sanja.

- Ja sam Jovan Pejić i došao sam ovde, ja živim normalan život i ne zanimaju me tuđi životi. Ovde su ljudi ložači - poručio je Peja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić