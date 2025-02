Sasula mu sve u lice: Kačavenda razvezala jezik, sumnja da je Luka sve vreme zaljubljen u Aneli! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Gledanje snimaka" dao je priliku takmičarima da komentarišu raskid Sandre Obradović i Luke Vujovića.

- Kad je Sandra ustala da prokomentariše, on nema uopšte poritv da demantuje ono što je Aneli rekla. Aneli nema krivicu, to je njegova odgovornosti. Ono što je meni neobično, a on to nije demantovao, to su pokloni za Aneli. On je vrlo brzo odustao od priče uz izgovor da to ne može. Ja razumem da je on imao osam godine izolacije i da hoće da se druži, ali je to trebao da kaže na vreme. Ovo je čist odnos i nije trebao da se upušta. Sumnjam da gaji emocije prema Aneli - govorila je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić