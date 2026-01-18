AKTUELNO

Zadruga

Ispao si loš prijatelj: Terza prekinuo laži i kupovinu mira, pa Urošu i Bori Santani sasuo gorku istinu u lice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve im sasuo u lice!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi nominovao Uroša Stanića i Boru Santanu

pročitajte još

Nema rikverc, samo pun gas sad: Uroš Stanić najavio Bori pakao u narednim mesecima, tvrdi da mu je sve vreme davao lažnu nadu! (VIDEO)

- Svi pre mene su dokazali da nemaju herca da se suprodstave Urošu i da se plaše njegovih komentara. Anita je svojom nominacijom sada potvrdila da je istina sve što si pričao za nju i Relja Popovića. Hiljadu puta sam rekao da si dobar komentator, ali je smeće malo. On je izdao rođenog oca i prodao, on nikoga i ništa ne poštuje - rekao je Terza, pa se osvrnuo na Boru:

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da si ispao loš prijatelj prema Filipu i Maji, izdao si ih kod Anastasije. Sam si kriv za sve što si sebi dopustio ovo s Urošem, ja ću uvek da ti kažem da su katastrofa stvari koje si radio s njim za reprizu Nove godine. Rekao sam da ću se skloniti od tebe i ne provoditi s tobom toliko vremena zbog morbidnih stvari koje si izgovorio Jovani i svima si im decu vređao. Ti ako misliš da ja tebi želim loše, ti meni ne moraš da se obraćaš. Voditelj si na ovoj televiziji i ovakve stvari sebi ne trebaš da dopuštaš u tri života. Ti si neko ko se druži s uticajnim ljudima, ne treba ti to. Ostavljam Boru - rekao je Terza.

pročitajte još

Rafalna paljba: Aneli razvezala jezik i brutalno unakazila Uroša Stanića, on nije ostao imun na žestoke prozivke! (VIDEO)

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Konačno progovorio: Terza nazvao Bebicu neprijateljem, pa priznao da li je prevario Milicu sa Teodorom! (VIDEO)

Zadruga

VI STE PLASTIFICIRANE KAČKAVALJKE: Rajačić raspalio paljbu po Kačavendi i Žani, napljuvao ih za sve pare! (VIDEO)

Zadruga

"Mnoge bi želele ovde da budu sa njim" Ivan do detalja analizirao odnos Sofi i Gastoza, Anđeli krenula para na uši: OVO JE NAJVEĆI BLAM! (VIDEO)

Zadruga

Fura taj fazon da je zaljubljena, jer misli da će je to oprati: Bebica ocrnio Sofiju, podsetio je da ima silikonsko srce, pa najstrašnije osudio Terzi

Zadruga

AKO MU SE NEŠTO DESI, BIĆE TI ŽAO: Terza osudio Luku zbog bezosećajnog ponašanja prema OCU, OVE reči neće moći da zaboravi! (VIDEO)

Domaći

Neće mi dati da vidim dete: Terza nakon raskida sa Sofijom odleteo kod Đedovića, pa dobio žestok šamar realnosti! (VIDEO)