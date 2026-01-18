Ispao si loš prijatelj: Terza prekinuo laži i kupovinu mira, pa Urošu i Bori Santani sasuo gorku istinu u lice! (VIDEO)

Sve im sasuo u lice!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi nominovao Uroša Stanića i Boru Santanu.

- Svi pre mene su dokazali da nemaju herca da se suprodstave Urošu i da se plaše njegovih komentara. Anita je svojom nominacijom sada potvrdila da je istina sve što si pričao za nju i Relja Popovića. Hiljadu puta sam rekao da si dobar komentator, ali je smeće malo. On je izdao rođenog oca i prodao, on nikoga i ništa ne poštuje - rekao je Terza, pa se osvrnuo na Boru:

- Mislim da si ispao loš prijatelj prema Filipu i Maji, izdao si ih kod Anastasije. Sam si kriv za sve što si sebi dopustio ovo s Urošem, ja ću uvek da ti kažem da su katastrofa stvari koje si radio s njim za reprizu Nove godine. Rekao sam da ću se skloniti od tebe i ne provoditi s tobom toliko vremena zbog morbidnih stvari koje si izgovorio Jovani i svima si im decu vređao. Ti ako misliš da ja tebi želim loše, ti meni ne moraš da se obraćaš. Voditelj si na ovoj televiziji i ovakve stvari sebi ne trebaš da dopuštaš u tri života. Ti si neko ko se druži s uticajnim ljudima, ne treba ti to. Ostavljam Boru - rekao je Terza.

Autor: N.Panić