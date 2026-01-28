Žestoko!
Takmičari Elite 9 su se skupili u pabu kako bi pretresli goruće teme. Prva na redu bila je potencijalna afera Jovane Advokatice i Milana Stojičkovića.
- Rekao mi je Pečenica da Milan ne sme da prizna emocije prema tebi - rekla je Boginja.
- Ne ložite ga! Ilija nemoj da me trpaš. Milanovo ponašanje prema meni nije normalno. Dovoljno je da se nasmejem on poludi - rekla je Jovana.
- Ilija je rekao da si mu priznala emocije prema Filipu - rekao ej Filip.
- Ilija, ne lupetaj - rekla je Jovana.
- Malo jesi - rekao je Ilija.
- Ne mogu da se zaljubim u čoveka koji ima veće si*e i manja mu*a od mene. Ne loži ga džabe Ilija! To je pržionica kafe - rekla je Jovana.
- Milanče, zezamo se! Opusti se malo sa društvom - rekao je Ilija.
- Pravi se mrtav - rekla je Saška.
- Ja nisam ništa pričala, a nisam se ni šalila. Možda bi on voleo mene, ali ne može - vikala je Jovana.
Autor: A.Anđić