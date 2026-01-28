Ne mogu da se zaljubim u čoveka koji ima manja mu*a od mene! Advokatica ponizila Milana pred svima, pa bacila crv sumnje na njegove emocije prema njoj! (VIDEO)

Žestoko!

Takmičari Elite 9 su se skupili u pabu kako bi pretresli goruće teme. Prva na redu bila je potencijalna afera Jovane Advokatice i Milana Stojičkovića.

- Rekao mi je Pečenica da Milan ne sme da prizna emocije prema tebi - rekla je Boginja.

- Ne ložite ga! Ilija nemoj da me trpaš. Milanovo ponašanje prema meni nije normalno. Dovoljno je da se nasmejem on poludi - rekla je Jovana.

- Ilija je rekao da si mu priznala emocije prema Filipu - rekao ej Filip.

- Ilija, ne lupetaj - rekla je Jovana.

- Malo jesi - rekao je Ilija.

- Ne mogu da se zaljubim u čoveka koji ima veće si*e i manja mu*a od mene. Ne loži ga džabe Ilija! To je pržionica kafe - rekla je Jovana.

- Milanče, zezamo se! Opusti se malo sa društvom - rekao je Ilija.

- Pravi se mrtav - rekla je Saška.

- Ja nisam ništa pričala, a nisam se ni šalila. Možda bi on voleo mene, ali ne može - vikala je Jovana.

Autor: A.Anđić