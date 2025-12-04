Ne mogu da se veselim dok razmišljam o njoj: Alibaba iskreniji nego ikad priznao emocije prema Maji, pa otkrio koliko mu fali! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

- Koliko ti nedostaje Maja i je l' zato što ti ona fali nisi bio na žurki? - glasilo je pitanje.

- Pa to je jedan od razloga. Nekako kad sam otišao tamo po palalčinku bilo mi je nekako prazno, a nisam mogao da se veselim i pijem jer ne znam da li je ona dobro. Takođe sam bio nervozan i ljut, i da sam malo popio imao bih problema - rekao je Alibaba.

Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Svaki dan prebacuješ Bebici bar pet stvari koje ti smetaju. Kad ćeš da shvatiš da ukoliko ti partner ne odgovara onda nije za tebe već pokušavaš da ga menjaš? - glasilo je pitanje.

- I ja mislim da ne može da se promeni, a on mi uporno priča da je promenio neke stvari. Neću ništa da pričam, on će sve sam pokazati. On meni ne dozvoljava da krenem dalje, ali on me ne zanima i neću se miriti s njim - rekla je Teodora.

- Ja nju bolesno poznajem, kao i ona mene. Znam šta trebam da promenim i to radim - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić