Ne mogu da se veselim dok razmišljam o njoj: Alibaba iskreniji nego ikad priznao emocije prema Maji, pa otkrio koliko mu fali! (VIDEO)

Neočekivano!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.
- Koliko ti nedostaje Maja i je l' zato što ti ona fali nisi bio na žurki? - glasilo je pitanje.
- Pa to je jedan od razloga. Nekako kad sam otišao tamo po palalčinku bilo mi je nekako prazno, a nisam mogao da se veselim i pijem jer ne znam da li je ona dobro. Takođe sam bio nervozan i ljut, i da sam malo popio imao bih problema - rekao je Alibaba.
Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.
- Svaki dan prebacuješ Bebici bar pet stvari koje ti smetaju. Kad ćeš da shvatiš da ukoliko ti partner ne odgovara onda nije za tebe već pokušavaš da ga menjaš? - glasilo je pitanje.
- I ja mislim da ne može da se promeni, a on mi uporno priča da je promenio neke stvari. Neću ništa da pričam, on će sve sam pokazati. On meni ne dozvoljava da krenem dalje, ali on me ne zanima i neću se miriti s njim - rekla je Teodora.
- Ja nju bolesno poznajem, kao i ona mene. Znam šta trebam da promenim i to radim - rekao je Bebica.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić