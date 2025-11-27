AKTUELNO

Zadruga

Ne mogu da se dogovore: Luka i Aneli ponovo nižu laži oko Nore, Alibaba ih raskrinkao do srži! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Zamisli Luka tebi zabranjuje da se peckaš i smeškaš Anđelu kad sve ide spontano dok on namerno kod Anite i prilazi njoj i Maji konstantno? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Novi detalji! Bora Santana kivan zbog placa koji mu otima Milica Kemez, rešio da progovorio: Kuma je na dan svadbe pitala da li je sigurna u sve, ona

- Anđelo i ja ćemo uvek pričati, to mi ne može niko zabraniti. On meni nije ni zabranio već mi je prebacio za zagrljaj, a nema ni potrebe da mi zabrani - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekla da priča s o životu i tako dalje, ali trebalo je da prođe vreme da se mi ne bi peckali - rekao je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Koliko si sigurna da je Luka izvadio Noru iz auta ispred Pinka? - glasilo je pitanje.

- Ne mogu sto posto da tvrdim, ali koliko se sećam on je izvadio - rekla je Aneli.

pročitajte još

TRESU SE ZIDOVI BELE KUĆE! Nerio i Hana spremni da tek progovore o Ahmićima, Kačavenda obrisala patos s Aneli (VIDEO)

- Sigurno nisam ja izvadio Noru, već ona - rekao je Luka.

- Ne nije Aneli, nego si ti - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam sigurno namerno - rekao je Luka.

- Ovde nije Luka kriv već ona kao majka deteta - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Ti se pravdaš, a ona radi šta hoće ovde... Janjuš skinuo rukavice, pa sasuo Luki sve u lice (VIDEO)

- Sve rade zarad podrške i fanova, ovo je strašno. Odgovorno tvrdim da je hteo da mu podrška pošalje novac za Noru i da joj on nešto kupi - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Zauvek presekao: Luka doneo konačnu odluku da se skloni od Aneli zbog njenih laži i foliraže! (VIDEO)

Zadruga

Gastoz će poludeti: Anđela ponovo pronašla opravdanje za Karića i njegov potez, Ivan je raskrinkao do srži! (VIDEO)

Zadruga

U rebusu: Mateja i Aneli ne mogu da se dogovore oko svog odnosa: Đole Kralj ih posavetovao! (VIDEO)

Zadruga

Alibaba zakucao! Anđelu i Aniti nikad brutalnije skinuo lažne maske, raskrinkao ih do srži: Glumite princa i princezu, a mi smo budale... (VIDEO)

Zadruga

POSTAJU NERAZDVOJNI! Alibaba i Luka se sprijateljili, dele probleme oko Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Preokret: Aneli se boji da Luka ne završi ponovo sa Sandrom, pa od Drveta tražila medveđu uslugu! (VIDEO)