Ne mogu da se dogovore: Luka i Aneli ponovo nižu laži oko Nore, Alibaba ih raskrinkao do srži! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Zamisli Luka tebi zabranjuje da se peckaš i smeškaš Anđelu kad sve ide spontano dok on namerno kod Anite i prilazi njoj i Maji konstantno? - glasilo je pitanje.

- Anđelo i ja ćemo uvek pričati, to mi ne može niko zabraniti. On meni nije ni zabranio već mi je prebacio za zagrljaj, a nema ni potrebe da mi zabrani - rekla je Aneli.

- Ja sam rekla da priča s o životu i tako dalje, ali trebalo je da prođe vreme da se mi ne bi peckali - rekao je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Koliko si sigurna da je Luka izvadio Noru iz auta ispred Pinka? - glasilo je pitanje.

- Ne mogu sto posto da tvrdim, ali koliko se sećam on je izvadio - rekla je Aneli.

- Sigurno nisam ja izvadio Noru, već ona - rekao je Luka.

- Ne nije Aneli, nego si ti - rekao je Alibaba.

- Nisam sigurno namerno - rekao je Luka.

- Ovde nije Luka kriv već ona kao majka deteta - rekao je Alibaba.

- Sve rade zarad podrške i fanova, ovo je strašno. Odgovorno tvrdim da je hteo da mu podrška pošalje novac za Noru i da joj on nešto kupi - rekla je Miljana.

Autor: N.Panić