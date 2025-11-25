POSTAJU NERAZDVOJNI! Alibaba i Luka se sprijateljili, dele probleme oko Aneli! (VIDEO)

Zbližila ih Ahmićeva.

Asmin Durdžić ponovo je prišao Luki Vujoviću, te su se jedan drugom izjadali kao prvi prijatelji o problemima koji obojica imaju sa Aneli Ahmić.

- Ako smo ja i ona zajedno, a ona želi zdrav odnos, ne može mene da ponižava - rekao je Luka.

- Ja sam spustio loptu sa njom jer sam video da je polupana - naveo je Asmin.

- Ja hoću da pričam sa Anitom da dokažem da ne flertujem s njom, Aneli treba to da kaže, a ne da me ostavi ovde ko kera, ja sedim sam, sad kad progovorim sa Anitom, ja sam najgori. Ona se kladi sa Anđelom da neće biti sa njim - rekao je Luka.

- Pričaćemo posle nasamo, ja tebe nikad nisam krivio nego Groficu - naveo je Durdžić.

- Ja sam Noru gledao kao mog Nou, a ne da joj budem tata, ja bih prvi dovezao dete da te vidi, podržao bih je prvi - konstatovao je Luka.

