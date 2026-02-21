AKTUELNO

Ucenjivala me i htela da opšti s bivšim: Anđelo više ne štedi Anitu, rešio da sva njena nedela raskrinka do koske! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Anđela Rankovića kako bi nastavio da priča o svađi sa Anitom Stanojlović.

- Moram da kažem da je Anita kao volela mene, a pisala bivšem da hoće da je j*be deset dana nakon raskida sa mnom - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nijednu poruku nisam obrisala, sve može Tamara poruke da da - rekla je Anita.

- Kako je u maju Anita meni pisala da ne može bez mene i ucenjivala me testom za trudnoću s tim da će da se j*be sa bivšim momkom - rekao je Anđelo.

- Anđelo više neće predstavljati mene najgorom, ja sam njegovo pravo lice pokazala. On je imao devojku koja ga je izdržavala i ima dvoje dece - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako čovek p*der, a toliko žena poj*bao? - upitao je Mića.

- Najveće haose sam imao s Anitom zbog devojaka i lajkovanja slika - rekao je Anđela.

- Nema šaltanja priča, on je hteo da svedoči protiv mene na sudu - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

