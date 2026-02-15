Više neće da ćuti: Lepi Mića doživeo pomračenje, pa očitao lekciju Aneli i njenim bivšim verenicima! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Saletu Luksu.

- Ja nemam decu i ne mogu da vam se mešam niti da presecam. Aneli trreba maksimalno da se promeni. Asmin neke stvari radi iz dosade kaošto sam i ja radio - rekao je Sale.

- Za Asmina mislim sve ono što misli i njegova porodica u čestitkama. Vidim da je Aneli pod pritiskom, ali ti si mi draža i tebe ostavljam - rekao je Viktor.

- Asmin i Aneli su izazvali buru komentara i svega poslednje dve godine. Borba i dalje traje, a napolju se vodi rat sigurno što mi ne znamo. Aneli je neko ko je u životnom problemu gde je i sama režiser svoje priče. Porodicu, majku, oca i brata ti daje Bog, a sve ostalo sama biraš. Iza uspešnog muža stoji uspešna žena! Ona dozvoljava sebi da je neko najstrašnije vređa, izgubila je osećaj ta granicu tolerancije. Ona dozvoljava sebi da kaže svakome svašta, a isto tako i njoj da kažu. Ti si njoj verenik bio! Nema bivši, verenik je verenik! Isti ste. Imaš emociju prema toj ženi. Ona je vaš izbor i ti si njen. Ona je s tbom abortirala dete, veće bliskosti nema! - rekao je Mića.

- Demantuješ sam sebe, sa mnom si ovde ležao - rekla je Aneli.

- Borba će da traje još pet meseci, pa kad izađemo biće konačni obračun. Ja sam navijao da izađu odavde kao pozitivna priča zbog deteta - rekao je Mića.

Autor: A.Anđić