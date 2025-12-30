Dezodoransi, trojke, a svi ste je verili: Mića pronašao način da spasi Aneli od sunovrata, očitao lekciju njenim bivšim verenicima (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Filipu Đukiću kako bi prokomentarisao propali odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Ja sam izneo moju teoriju u Šiša baru. Mislim da su njihova pomirenja bila zbog rijalitija i ispali su lažovi prema nama, a mi smo ispali budale. Mirili su se dok nisu pronašli drugo rešenje. Da Aneli nije uradila ono sa Asminom pomirili bi se opet. Aneli je uvidela da ima neke šanse sa Asminom, pa je rizikovala. Luki je Anita bila rezervni plan. Da mu nije bila rezervni plan, on bi omdah rekao Aneli da pali. Luka sad govori istinu, a ne onomad. Meni je nemoguće da su oni bili u odnosu, a da su sve ovo znali. Nema šanse da je on nosio sestri, ja to sve znam. Nema šanse da su oni bili zajedno a da su sve to znali. Ne mislim da je sa Anitom fejk jer se vidi da postoji strast. Ne mislim da su zaljubljeni još uvek. Deluje mi da je Anita zagrejanija za Luku - rekao je Filip.

- Meni si lagao i za Anitu i za Maju. Ona nije žena, ona je čudovište najgore na svetu! Dezodoranski, trojke, ubistva, a vi je verili. Ti si muškarac i imaš dostojanstvo. Sad ti je Anita centar tvog sveta, ali ovo je tvoja realnost. Top je da je*aš Anitu svaki dan. Ti si najinteresantniji za devojke kralju. Ovo je tek počelo, tinja, a tek će da bukti - rekao je Mića.

- Kad sam rekao da ti i Aneli niste dovoljno jaki da se branite za stolom, nakon toga ste sve dopživeli. Ti i Anita ste nama za 10 dana pokušali da ubedite kako ste dva jaka lika - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić