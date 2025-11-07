Koji smo mi prijatelji ako napolju ne može da odvoji vreme? Terza ljut kao ris, očitao Luki lekciju o prijateljstvu (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Teriću Terzi kako bi objasnio vsoju izjavu da je Luki Vujoviću potreban samo za rijaliti.

- Koliko sam ga puta zvao i nije mogao da se vidi sa mnom - rekao je Terza.

- Uvek sam pozdravljao njegovu porodicu - rekao je Luka.

- Muvao si Sofiju - ubacila se Mina.

- Ja to ne uzimam, ali okej. Koji smo mi prijatelji ako napolju ne može da se odvoji vreme. Munja dođe iz Zrenjanina, uzme taksi. Uzajmi se da bi došao kod mene kući. Ako si imao vremena za Karića, gde je tu Terza?! - rekao je Terza.

- Kad sam te zvao bio si na Zlatiboru, zvao sam te na veridbu, nisi zbog Milice... Nije sve Luka kriv - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić