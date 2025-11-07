AKTUELNO

Zadruga

Koji smo mi prijatelji ako napolju ne može da odvoji vreme? Terza ljut kao ris, očitao Luki lekciju o prijateljstvu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Teriću Terzi kako bi objasnio vsoju izjavu da je Luki Vujoviću potreban samo za rijaliti.

- Koliko sam ga puta zvao i nije mogao da se vidi sa mnom - rekao je Terza.

- Uvek sam pozdravljao njegovu porodicu - rekao je Luka.

- Muvao si Sofiju - ubacila se Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja to ne uzimam, ali okej. Koji smo mi prijatelji ako napolju ne može da se odvoji vreme. Munja dođe iz Zrenjanina, uzme taksi. Uzajmi se da bi došao kod mene kući. Ako si imao vremena za Karića, gde je tu Terza?! - rekao je Terza.

- Kad sam te zvao bio si na Zlatiboru, zvao sam te na veridbu, nisi zbog Milice... Nije sve Luka kriv - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Najstrašnije ih je ponizila: Bebica očitao lekciju Luki nakon njegovog pokušaja da krivicu sa svoje majke prebaci na Đedovića! (VIDEO)

Zadruga

SAGA SE NASTAVLJA! Luka stavio ružičaste naočare, pa progutao svako Anelino poniženje, Janjuš mu očitao lekciju (VIDEO)

Zadruga

NIKO MI NE MOŽE ZABRANITI LJUBAV: Aneli progovorila o Janjušu! Ivan jedva dočekao da ponovo oplete po Eni i Peji (VIDEO)

Zadruga

DRAMA: Boginja besna kao ris, Lepi Mića joj očitao lekciju! (VIDEO)

Ostali sportovi

Nadal BESAN kao ris - Očitao LEKCIJU celoj Španiji: Ljudi koji nemaju pojma o tenisu...

Zadruga

Ako ONA razvije čorbu... Asmin neprestano postavlja pitanja o Maji: Ovim dokazao da ne zna gde udara (VIDEO)