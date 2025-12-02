Bile su pretnje da će nasilno da me izvuče iz kuće: Hana otkrila da je Sita ucenjivala Nerija da je ostavi dok je bila u drugom stanju! (VIDEO)

Žestoko!
Hana Duvnjak i Nerio Ružanji razgovarali su sa Danilom Dačom Virijevićem o problemima koje su imali sa Sitom Ahmić.
- Aneli je pet puta potvrdila da je moje dete normalno, a sad je rekla da mi je dete zaostalo jer sam pušila travu - rekla je Hana.
- Dok si bila trudna tražila je da se vrati kući? - pitao je Dača.
- Da, a on nije hteo. To su sve njene manipulacije - rekla je Hana.
- Bile su i pretnje da će nasilno da me izvedu iz kuće - dodao je Nerio.
- Ja sam prošla te stvari sa njim i znam na šta je sve ona sposobna - govorila je Hana.
- Ne dobija se zabrana prilaska tek tako, pogotovo ne protiv majke - rekao je Nerio.
Detaljnije pogledajte u video-klipu.
Autor: A. Nikolić