Bile su pretnje da će nasilno da me izvuče iz kuće: Hana otkrila da je Sita ucenjivala Nerija da je ostavi dok je bila u drugom stanju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Hana Duvnjak i Nerio Ružanji razgovarali su sa Danilom Dačom Virijevićem o problemima koje su imali sa Sitom Ahmić.

- Aneli je pet puta potvrdila da je moje dete normalno, a sad je rekla da mi je dete zaostalo jer sam pušila travu - rekla je Hana.

- Dok si bila trudna tražila je da se vrati kući? - pitao je Dača.

- Da, a on nije hteo. To su sve njene manipulacije - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bile su i pretnje da će nasilno da me izvedu iz kuće - dodao je Nerio.

- Ja sam prošla te stvari sa njim i znam na šta je sve ona sposobna - govorila je Hana.

- Ne dobija se zabrana prilaska tek tako, pogotovo ne protiv majke - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: A. Nikolić

