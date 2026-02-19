Očitao im bukvicu: Anđelo saznao da mu Luka i Anita spletkare, pa pukao od besa! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Anitu Stanojlović.

- Kao ne zanima te Anđelo, a sa strane spletkariš tvoju igricu za zadatak s jastukom i njemu praviš zvrčke? - glasilo je pitanje

- Ne pravim mu nikakve zvrčke i ne zanima me, ali obzirom da je spominjao moje dete onda ću ga gaziti - rekla je Anita.

- Moja ideja je bila da stavimo u Anđelov garderober, a ne njena - rekao je Luka.

- Što baš on od svih ljudi koji su ovde? - upitala je Maša.

- Ostao nam je kao jedina opcija, a na kraju ništa od toga nije bilo - rekao je Luka.

- Na kontu te priče je došlo pitanje za lisice, a mene zanima zašto bi oni u toku prelepe veze ubacivali mene? - upitao je Anđelo.

- Ja sam rekla da Anđelo nema veze s ovim i to za jastuke je bilo tek nakon lisica - rekla je Anita.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Luka, nekad je važnije smiriti srce nego dobiti raspravu. Zagrljaj sada, objašnjenje posle - glasilo je pitanje.

- Ja sam to i rekao. Kada je ona onako reagovala, mislim da bi svaki par rekao: ''Neću''. Kad je ona krenula da pravi haos, normalno da ću odustati - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić