Raskid na pomolu: Bebica gori od besa zbog pogleda Filipa i Teodore, želi samo jedno da sazna (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala poglede između Teodore i Filipa.

- Ako ti se svidi nešto jednom, svideće ti se opet. Očigledno je Bebica nešto video, nešto 'postoji. Ja ne vidim ništa u budućnosti. Ne bi moj otac rekao da je bilo nešto jače, neka podudarnost. NJih dvoje i da se prevare opet, opet će se pomiriti - rekla je Maja.

- I te tako je videla ko je šišao Daču, meni je Sara odmah to rekla. Ja mislim da se njoj i dalje sviđa Filip, ali ne vidim da daje neke povratne reakcije. Nasilje ne podržavam i meni je to bolesno - rekla je Boginja.

- Mislim da je ovo Bebičina bolesna opsija i njena bolesna navika i strah. Ja sam nju jednom pitala kad je plakala zbog modrica, a ona je rekla da će se napolju sve to rešiti. Ona krene da izađe iz tuša, a on ubaci u petu da se obrije da ne ide ona bez njega. Ona ima 24 godine, a on skoro 40. On komentariše svakoga, kao da sebe gleda u ogledalo i priča. On je nasilnik! Filip jeste dobio šaku u glavu i to ga je pomerio od ovoga. To nisu bila osećanja, nego strast - rekla je Hana.

- Ne mislim da se plaši da izađe iz odnosa. Jesam je povukao, ako sam zbog toga nasilnik jesam onda. Razlog naše svađe jeste ta priča oko Filipa - rekao je Bebica.

- Jesi se pokajala? završili smo - rekao je Bebica.

- Što nam je ovakav odnos - rekla je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić