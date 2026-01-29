Kad je trebao da priđe i porazgovara nije... Maja ne želi da čuje za lik i delo Filipa Đukića, ovako je niko nije povredio do sad! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Maju i Filipa.

Zašto ne date šansu da budete u vezi, da ne ostane sve na utorku?

- Nema potrebe da se produbljuje naš odnos dalje. Kad je trebao da priđe i porazgovara nije. Ja vezu nisam ni potencirala. Imali smo preopuštenu komunikaciju i slobodu u odnosu i smatram da je trebao da priđe meni kao ortak. Dalje nema potrebe, stojim iza onog što sam rekla jer me kao čovek razočarao - rekal je Maja.

- Ja o njoj ne pričam, ona je pričala o tome. Mene je blam te situacije! Ona se naljutila najviše kad je videla klip sa Aneli. Krivo mi je da ne komuniciramo, ali ako je to cena onog što se desilo... Ja ne želim, i dalje postoji ta tenzija. Ja neću na silu da trčim i da na silu nešto radimo - rekao je Filip.

Autor: A.Anđić