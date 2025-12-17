AKTUELNO

Pukla je jer nema priču i nije u temi: Miljana sigurna da Maja ludi jer je izvisila kod Luke i Alibabe zbog Anite i Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Žestoko!

U toku je radio-emisija "Amnezija", koju vode i uređuju Bora Santana i Filip ĐukićMiljana Kulić žestoko je oplela po Maji Marinković zbog sukoba koji imaju prethodnih nekoliko dana.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja bih stvarno volela zbog Nore da se pomire Aneli i Asmin jer ona stvarno ima ljubavne emocije prema njemu. Ona se folirala sa Lukom, on se juče ljubio sa Anitom i toliko o emocijama. Maja je ispala iz teme, Aneli i Asmin, Anita i Luka, pa je isfrustrirana mene napala. Ja sam jedva preživela, imala sam 1% šansi, a ona je udarala na to. Sve su to njene frustracije jer je navikla da bude u temi. Ona je dobacivala Asminu pre nego što je on krenuo u radio. Ona se non stop žali da je Asmin progranja, a ja sam rekla da ne progranja ona njega, pa je krenula da me vređa. Sve je počelo od frizerskog salona. Ja nemam na šta da budem ljubomorna, da sam htela radila bih nešto po pitanju svog izgleda i na silikone ne mogu da budem ljubomorna. Ona je sad pukla jer nema priču i nije u temi - govorila je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

