Zauvek okončana ljubav Aneli i Luke: Posle ovoga nema nazad, Vujović shvatio da je zbog Maje i Anite došao KRAJ! (VIDEO)

Sve karte na sto!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću emisiji "Pretres nedelje" kako bi ispričao svoju stranu priče o raskidu sa Aneli Ahmić.

- Zašto si imao potrebu da napraviš pozorišni skeč za vreme nominacija? - pitao je voditelj.

- To je bio bes i ljutnja jer sam dopustio da verujem osobi kao što je Aneli Ahmić. Noa je pokazao poštovanje prema Aneli i u najmanju ruku je zaslužio da ustane i ovde čestita rođendan - govorio je Luka.

- Sluđen mi je mozak bio, nisam znala gde udaram, a ne da čestitam rođendan. Evo izvinjavam se ako je moja najveća greška što sam to zaboravila - dodala je Aneli.

- Ako je rekla da me poznaje onda zna da to nije bio skeč. Ne postoji ništa na svetu da može da me vrati kod Aneli. Tri, četiri puta sam hteo da odem od nje, praštao sam joj jer sam imao emocije. Nikad nisam hteo da joj okrenem leđa i ostavim je na cedilu - nastavio je Vujović.

- Kakvo cedilo? Šta sam ja? Opet me omalovažava. Znači on je imao u glavi da prekine odnos, sad je sve rekao - rekla je Aneli.

- Mom sinu je bio rođendan u subotu, taj dan se nismo ni svađali. Ivan mi je prišao preko dana da mi kaže da je Aneli pitala da li može u krevet. Mene je povredilo jer Aneli prema kojoj imam ili sam imao emocije mom sinu nije čestitala rođendan - dodao je Luka.

- Ja sam razočarana, ne gadi mi se... Tačno sam ravna linija - rekla je Aneli.

- Filip mene poznaje 30 godina i nikad nisam doživeo da me devojka vređa, a i da posle toga budem sa njom. Čim sam došao u situaciju da se nasmejem Maji i Aniti treba da izađem iz tog odnosa jer znači da me ne ispunjava - govorio je Luka.

Autor: A. Nikolić