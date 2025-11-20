Oni su mi zagorčali život: Aneli priznala da li je i dalje boli Stanija Dobrojević! (VIDEO)

Sve karte na sto!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Zašto si i dalje ljubomorna na Staniju? - glasilo je pitanje.

- To nije ljubomora. On je par puta znao da kaže da sam Staniji i njemu zagorčala život. Nisam ja zagorčala život Staniji, nego oni meni. Ja o toj ženi niti imam dobro mišljenje, niti me ona zanima. Oni su moja prošlost. Kad sam ga volela i kad me je on povredio mislila sam sve najgore o toj osobi, ali sam sad ravnodušna. Ne znači mi ništa, niti mi predstavlja prepreku. Nije ljubomora, samo sam bila povređena - govorila je Aneli.

- Kad bih se vratio na tu temu ponovo bismo se posvađali. Delovalo mi je da je Stanija boli, ali ako se vratim na tu temu imaćemo rat za tri minuta. Neka bude da je kako ona kaže - govorio je Asmin.

- Ko je to žrtva? - pitao je voditelj.

- Neka bude da je Nora - rekao je on.

- Ja sam danas bio sa njima u izolaciji i oni su meni top. Ne kažem da tu ima nešto ljubavno, ali sam mislim da im je bilo jako interesantno u braku. Pričali su o Maji i o Luki. Ima neka tetovaža, pitala ga je da li je to za Staniju - komentarisao je Dača.

Autor: A. Nikolić