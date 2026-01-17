BEZ MILOSTI: Ivan Marinković skinuo rukavice, pa kao nikad do sada opljuvao lik i delo Teodore Delić: KAD LISICA NIJE MOGLA DA DOHVATI GROZD, NAZVALA GA JE KISELIM! (VIDEO)

Učesnici Elite danas biraju najlukaviju osobu. Naredni je svoj stav iskazao Asmin Durdžić.

- Lukava je Maja, koja nekad to koristi kako bi stigla do svog cilja. Na drugom mestu je Janjuš, a na trećem je Dača - kazao je Asmin.

- Ivan je veoma lukav. Nekad igra prljavo, ali česti ume da bude i duhovit u toj svojoj lukavosti. Dača je na drugom mestu. Dačo, toliko si lukav, da me ne čudi da kreneš da zarađuješ više od svog oca. Jedino mi smeta kad mi vređaš bivše devojke. Na trećem mestu je Sofija. Sinoć je ispala veoma lukava. Po ulazku u vezu ponovo sa Terzom, deluje kao da se ona ponaša kako želi, a njemu svaku grešku zamera. Ništa lično, ali deluješ lukavo u tom odnosu - kazao je Janjuš.

- Meni je Bebica posebno namazan i lukav. On je namazano došao do svog cilja, kada je Miljanu osvajao. Na drugom mestu je Teodora. Ona je nekad bila devojka koja nije imala tetovažu, nosila je trenerku jednu jedinu, nije je menjala. Išla je svuda po gradu i uhodila je Takija, te ga je uhodila i oblizivala se. Treća lukava osoba je Anita. Sve što radi je veoma lukavo, njeni postupci dovoljno govore o tome kakava je ona, ko je i šta je - kazao je Ivan.

