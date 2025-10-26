ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Luka kao nikad do sad isprozivao svog oca, pa istakao da je njegova familija prihvatila Aneli! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Luka Vujović osudio je protivljenje svojih roditelja, kada je reč o njegovom emotivnom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Baji je bitnije da izmišlja kako salon nije moj, da Sandri daje Maseratija. Marica, sestra mog oca podržava Aneli. Sramota, razočaran sam u njega do kraja života - kazao je Luka.

- Nemoj da otpišeš mamu i tatu zbog Aneli - kazao je Filip.

- Nisam ja njih otpisao, samo me je otac razočarao. Dva puta sam se čuo sa njim, rekao je da nije za moj izbor, a posle toga su dolatile i one pretnje, bez da sam znao da je on iza toga. Kada je to Biljana saznala, osudila ga je, a sada i ona radi deset puta gore - kazao je Luka.

Kako je došlo do sukoba između Aneli i Biljane? - upitao je Filip.

- Ne znam, ali kakav god ja imao odnos sa Aneli, ona treba da kaže da se ne meša u naš odnos, to je jedino ispravno - kazao je Luka.

Autor: S.Z.