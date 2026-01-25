Niko je ovako nije ponizio za devet godina: Uroš ponovo spaja Maju i Filipa, moli ga da posle svega obavi razgovor sa njom! (VIDEO)

Želi da daju jedno drugome novu šansu!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč

- Teodora, ti si možda najkorektnija i najviše sam vremena proveo sa tobom, uz Bebicu naravno i nikad me nisi uvredila. Ti jesi pogrešila, ali je bitno da si shvatila i da je to bio tvoj ispad. Ja te nisam vređao jer smatram da možeš da mi budeš prava drugarica. Filipe, ja o tebi nisam promenio mišljenje. Ono sa Majom što se desilo doveo je nju do toga da bude ponižena, a za ostale devojke je govorio da neće da ulazi u vezu, a ostale su našle razlog da je napadaju, a radile su gore. Između Filipa i Maje je postojala hemija četiri meseca, a sa ostalima jedan dan, a Teodoru u to ne ubrajam jer je sa njom jedino trezan provodio vreme i sa njom je jedino hteo da uđe u vezu ako se sve poklopi - govorio je Anđelo.

- Teodora je bila verena, a k*rala se u izolaciji. Ne možeš da kažeš da je sa nama bio samo kad je pijan - rekla je Boginja.

- Za Filipa i dalje nemam nijednu lošu reč. Jedino sam rekao da treba da se izdigne iz svega. Mi muškarci grešimo u mnogim situacijama, ali treba da se izdigne. Moje mišljenje je da najviše nefer je ispao prema Maji i sa njoj je trebalo da popriča i da se izvini. Mnogo su mi dragi Teodora i Filip, ali je ona žensko i dve godine smo ovde zajedno tako da Fićo izvini - rekao je Anđelo.

Nakon njega je nominovao Uroš Stanić.

- Teodora je mutava, glupava, već dve godine preko Bebice ovde opstaje. Kad je radila sa Filipom šta je radila nije umela rečenicu da sastavi. Ona pravi od Bebice magarca, sprda ga, flertuje sa svima, pokazala je da ne neverna, nije lojalna. Bivše neću ni da pominjem. Vidi se da nije moralna i da je spremna da gazi preko mrtvih da bi došla preko cilja. Krivo mi je što Maja i Filip nisu uspeli, za Novu godinu sam im napravio bajku od života. Oni su energetski slični, ludaci. Filip je pokazao da nema stav i da ne ume da zašiti sebe i ljude oko sebe i da se povlači kad je najgore. On je pokazao da je p*čka, folirant i da se zaigrao. On je pokazao da nema kodekse i stav. Mislim da nije kasno da popričaš sa Majom i treba da se izviniš za neke stvari. Razgovor bi mnoge stvari rešio i mislim da bi prema njoj ispao čovek jer je niko nije ponizio ovako za devet godina. Ja bih voleo da se dozvoeš pameti jer si jako simpatičan, zanimljiv i imaš dobru dušu. Ja ću Filipa da ostavim, a Teodoru da pošaljem. Filipe, bilo bi mi drago da se dozoveš pameti jer ispadaš folirant, a mislim da takav nisi bio - pričao je Stanić.

Autor: A. Nikolić