BABA NIJE UMRLA! Kačavenda ponosna zbog vrelih scena sa Mikijem, Aneli i Bebica jedva dočekali da je postave na stub srama: Utorak baba je gora od Filipa kad popije! (VIDEO)

Žestoko!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi dao svoj sud o vrelim kadrovima Milene Kačavende i Mikija Dudića.

- Dobili smo utorak baku koja je gora od Filipa kad popije. Ona nam daje odgovor na mnoga pitanja. Ovo si ti! Kad pije ne zna šta da radi. Blam je pa je otišla da puši cigaru. Ispao je gospodin i čekao je šta će ona da uradi. Danas i juče su govorili da je bilo prisno igranje, a ovo je bilo u hotelu i na ulici. Ona je njemu nekoliko puta u diskoteci jasno rekla da se skloni, tu je već bilo njeno prebacivanje, bila je gotova - rekao je Bebica.

Kačavenda postala utorak devojka: Prikazan vreli snimak sa Mikijem Dudićem, on se pred svima ogradio od nje! (VIDEO)

- Ovo je jedan se*si klip, baba nije umrla. Ja ne znam šta je problem - rekla je Milena.

- Prvo je bio Anđelo, pa Janjuš i sad je treći Miki. Kačavenda pokazuje svoju stranu ovde. Ovo je strana jedne dr*lejtine koja se pijana vata poi hotelu, sikoteci i ulicama - rekao je Bebica.

- Imaš dr*ljetinu koja se ka*a, a meni nešto priča - rekla je Milena.

- Mogao je da je iskoristi to veče - rekao je Bebica.

- Mogao sam i da se sklonim, ali je meni prijalo. Ona nije ništa uradila. Ona je ćutala, a ja sam pričao. To bi bila obostrana korist da smo hteli nešto - rekao je Miki.

- Ne daj Bože da sam ja ovo napravila. Ona je pričala da bih se ja iz*ebala samo jer sam Filipa dodirnula po leđima, a videli smo jasno sve. Bilo bi svega samo da je Miki pristao. Svi su pljeskali i aplaudirali, a mene bi razapeli ili neku drugu devojku. Vidi se koliko su pristrasni i odvratni. Dr*lja si, fu*sa si! - rekla je Aneli.

- Nema potrebe da je Aneli vređa. Ona se muvala samo sa jednim frajerom, a ti sa 15. Vas dvoje se muvate dva meseca i ovo nije ništa strašno - rekao je Asmin.

- Ti ne voliš ni svoju ćerku, došao si da glumiš žrstvu - rekla je Aneli.

- Meni ovo deluje kao dva dečaka, jedan spopada drugog. Ona spopada Mikija na klipu, verovatno se tako klip i zove. Miki je ispao moralniji! Zamisli da moja keva dođe ovde i flertuje - rekla je Teodora.

- Pokazali su mlađim ljudima kako se muva. Mnoge kad bi je videle bi se postidele, ona je lepa žena - rekao je Bora.

- Ovo je stvarno bilo lepo, senzualno i erotično. Imaju pravo svi da kažu da bi i oni završili zajedno. Vidi se kako se Milena ponaša i kako zavodi kad popije - rekao je Anđelo.

- Zvučiš ljubomorno - rekao je Anđelo.

- Milena nisam ljubomoran. Njeno: "Skloni se" je bilo u fazonu "nije mi dobro" - rekao je Anđelo.

