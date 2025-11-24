Prvi utorak zaborava nema: Boginja isprozivala Anđela, shvatila da od Filipa nema boljeg! (VIDEO)

Žestoko!

Lepi Mića na "Igri istine" postavio je pitanje Filipu Đukiću.

- Koja devojka po tebi u spoljnom svetu ispunjava uslov da bi bila sa tobom? - pitao je Lepi Mića.

- Ja sam rekao za Anitu samo za dete i glumo mi je da pričam o tome. Ni sa jednom, neću da lažem i da muljam - rekao je on.

- Anita, sa kim bi ti bila i zbog čega ti je Tamara rekla da se družiš sa Borom? - pitao je Mića.

- Jedina osoba sa kojom bih bila ovde je Filip. Sa Lukom ne bih bila jer mislim da je prevarant i rijaliti igrač, a sve što radi Aneli radio bi i drugima. Tamara mi je rekla da se družim sa Borom jer ga zna i vidi o čemu pričamo - govorila je Anita.

- Mina, ko je tvoja najveća ljubav u rijalitiju? - pitao je Mića.

- Mensur. Zna se kakva je to bila bolesna ljubav i u kakvom sam stanju izašla. To je bila posesivna ljubav i začaran krug, ali bože moj - rekla je Mina.

- Boginja, Anđelo ili Filip? - pitao je Lepi Mića.

- Filip zbog energije, a za Anđela ne znam šta da kažem... Družimo se Anđelo i ja i pričamo, ali tu ništa neće biti. Filip je šuntav, ali iskreniji, a Anđelo previše igra rijaliti - govorila je Boginja.

- Ne, nego mu se sviđa druga devojka - dobacila je Sofija.

- Anđelo je povučen i miran, ali je u svakoj temi. Mislim da on nije baš iskren i da ne može ništa više da bude od prijateljstva. Mi se samo družimo. Kakav god da je Filip mislim da je on iskren - nastavila je Boginja.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić