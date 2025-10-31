Više neću da te vraćam na pravi put: Maja digla ruke od Filipa, shvatila da mu nema pomoći! (VIDEO)

Hit!

Maja Marinković pokušavala je da sazna zbog čega Filip Đukić ne bira kad su devojke u pitanju i da li postoji neka koju bi odbio.

- Znaš šta me zanima? Šta je u glavi i koliko neko treba da bude pijan - govorila je Maja.

- Ti pričaš kao da mene dovode na infuziji - rekao je Filip.

- Sara je bila Borina riba - dodao je Asmin.

- Možeš li da mi objaniš, kakva devojka treba da bude da je odbiješ? - upitala je Maja.

- Ne bih bio sa Babejićkom - rekao je Filip.

- Više neću da ti dajem savete i da te vraćam na pravi put - dodala je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić