Više neću da te vraćam na pravi put: Maja digla ruke od Filipa, shvatila da mu nema pomoći! (VIDEO)

Maja Marinković pokušavala je da sazna zbog čega Filip Đukić ne bira kad su devojke u pitanju i da li postoji neka koju bi odbio.
- Znaš šta me zanima? Šta je u glavi i koliko neko treba da bude pijan - govorila je Maja.
- Ti pričaš kao da mene dovode na infuziji - rekao je Filip.
- Sara je bila Borina riba - dodao je Asmin.
- Možeš li da mi objaniš, kakva devojka treba da bude da je odbiješ? - upitala je Maja.
- Ne bih bio sa Babejićkom - rekao je Filip.
- Više neću da ti dajem savete i da te vraćam na pravi put - dodala je Maja.
Autor: A. Nikolić