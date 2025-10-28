Bori pun kofer brđanki: Preselo mu da više ikome titra, saznao za spletke koje mu takmičari prave i žestoko ih ispsovao! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje', a voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Santani koji je poludeo nakon što je saznao da Anastasija Brčić flertuje sa Viktorom Gagićem.

- Jedna k*ravela mi pravi problem, druga neće više. Ja sam rođeni Beograđanin, neće meni neke brđanke da prave problem - rekao je Bora.

- Bora se brzo iznervira - rekla je Rada.

- Šta se iznerviram? Niste vi videli ništa, k*raću vas sve. J*bem li vam mamu svima - rekao je Bora.

- Ovo je dokaz da se Bora zagrejao - rekla je Mina.

- Ja nisam ništa lagao, nemoj da se ljutiš na mene - rekao je Milorad.

- Je l' misliš da je kvarno ovo što sam ti ja rekao? - upitao je Viktor.

- Ma vodi je kući, ko vas j*be. Idite u Rumu. Radila mi jedna k*ravela iza leđa, druga i treća. Boli me bre k*rac, ne treba mi ona. Ajde bre, batalite me svi - rekao je Bora.

- Anastasija da li si rekla Viktoru na klupici da ti se sviđa, ali da izgleda kao drvo? - upitao je Milan.

- Nikada ti nisam rekla da mi se sviđaš već da si mi dosadan i nemoj me smarati više - rekla je Anastasija.

- Boro zar ne trebaš ti s njom da razgovaraš? - upitao je Milan.

- Ona to meni nije rekla - rekao je Bora.

- Ja sam rekla da lepo izgleda fizički, ali da nismo kliknuli i da mi je dosadno s njim - rekla je Anastasija.

- Meni ne smeta ništa, može da radi ko šta hoće. Ona meni priča da sam ja njoj najgora veza, a ja još ništa nisam uradio - rekao je Bora.

- Ona ima dečka, nema šta da priča s nekim s kim je povezivana. Tu je tačka i kraj, nema dalje priče - rekao je Mića.

- Bora im ozbiljno ide na k*rac i oni su se ozbiljno nakačili na njega - rekla je Milena.

