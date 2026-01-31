Novi raskid na pomolu: Anita ključa od besa, Luka je žestoko oduvao! (VIDEO)

Drama!

Anita Stanojlović besnela je ispred Bele kuće zbog negativnog komentara Marka Janjuševića Janjuša, a Luka Vujović više nije imao živaca da se raspravlja sa njom.

- Je l' ja njega treba da vređam? Nemoj da mi remetiš dan - rekao je Luka.

- Ajde se sad svađaj sa mnom. Ja sam bila super raspoložena dok me ovaj kreten nije komentarisao. Ja sam najgora, a u sedmici nisam jedan problem napravila - dodala je Anita.

- Ja sam rekao da je normalno zbog komentara da mi skreneš pažnju na neke stvari. Remetiš mi dan i ja se onda osećam kao k*rac u ovoj vezi. Ti ovo radiš svojom reakcijom prema meni. J*bala te anketa, nemoj da učestvuješ u emisijama ako ne možeš da podneseš i prihvatiš kritiku. Tebe toliko boli tuđe mišljenje. Ti sve lažeš jer si govorila da te ne zanima šta drugi pričaju - pričao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić