Zadruga

Novi raskid na pomolu: Anita ključa od besa, Luka je žestoko oduvao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Drama!

Anita Stanojlović besnela je ispred Bele kuće zbog negativnog komentara Marka Janjuševića Janjuša, a Luka Vujović više nije imao živaca da se raspravlja sa njom.

Skočila kao oparena: Anita reži na Janjuša jer Luki hoće da otvori oči da ona nije za njega! (VIDEO)

- Je l' ja njega treba da vređam? Nemoj da mi remetiš dan - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde se sad svađaj sa mnom. Ja sam bila super raspoložena dok me ovaj kreten nije komentarisao. Ja sam najgora, a u sedmici nisam jedan problem napravila - dodala je Anita.

Totalna promena ploče: Luka od najvećeg pljuvača Milene Kačavende posto njen dežurni uvlakač! (VIDEO)

- Ja sam rekao da je normalno zbog komentara da mi skreneš pažnju na neke stvari. Remetiš mi dan i ja se onda osećam kao k*rac u ovoj vezi. Ti ovo radiš svojom reakcijom prema meni. J*bala te anketa, nemoj da učestvuješ u emisijama ako ne možeš da podneseš i prihvatiš kritiku. Tebe toliko boli tuđe mišljenje. Ti sve lažeš jer si govorila da te ne zanima šta drugi pričaju - pričao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

