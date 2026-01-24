AKTUELNO

Zadruga

Nova veza, stara kuknjava zbog poniženja: Luka otkrio kako ga Anita gazi, ona ne može da preboli Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem o problemima koje ima sa Anitom Stanojlović, a prvo je pričao o haosu koji imaju zbog toga što on neće da je brani.

- Totalno sam drugog stava i mišljenja, a verujem da će se svi složiti. Branio sam Aneli kada ona nije bila ovde, a da Anita nije tu onda bih skakao i branio njene ime. Kada je Aneli ušla i zaratila sa Minom, nisam se mešao. Isto tako kad je Aneli žestoko ratovala sa Majom ili bilo kojom devojkom, a ja se nikada nisam mešao. Ne pravdam se, samo znam kako Anita reaguje. Kad su bila nominacije i kad sam se svađao sa Aneli zamerila mi je najstrašnije i rekao mi je da nemam šta da se svađam kad sam sa njom u odnosu. Cela kuća se složila kad se svađam sa Aneli da ja onda imam emocije i bes - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li možeš da ukapiraš da se ne radi o Dači, Matoroj, Ivanu? Na "Nominacijama" sam mu zamerila jer produbljuje - rekla je Anita.

- Mi smo danas ležali i pitao sam da li mogu da je vređam, rekla mi je da može i da mogu samo da se svađam kad je ona tu. Ako se sam sa njom svađam misliće da ću imati emocije - dodao je Luka.

- Ne, nego će tako drugi ljudi da komentarišu. Niko ne može da mi kaže za stolom kad je vređa da ima emocije, a napolju ako to radi svi će da kažu da on i dalje voli Aneli - poručila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko često Anita gleda u Anđela pošto si ti to primetio? - pitao je Darko.

- Ona okreće glavu i neće da gleda, a meni nije prirodno da okreće glavu kad on ima izlaganje. Ja da hoću svađu mogu da joj kažem da se ponižavala sa Filipom, a da mi sad glumi neki stav - rekao je on.

- Na koji način misliš da te Anita ponižava? - pitao je Darko.

- Pa to kad mi kaže da nemam karakter i stav ili kad reaguje kao jutros u odabranima i kaže mi da uzmem jastuk i odem iz kreveta - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

