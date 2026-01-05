Ne može ona nikome da morališe: Aneli raspalila rafalna paljbu po Milici Veličković, otkrila kakve je poruke slala muškarcima! (VIDEO)

Drama!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Aneli Ahmić. Ona je na samom početku žestoko oplela po Milici Veličković.

- Ko je ona da dođe ovde da dođe da mi drži pridike? Najviše mi je zasmetalo kad je komentarisala Asmina i svrstala me je u isti koš da on nije dobar otac, a ni ja majka jer sam ovde tri godine. Ne može ona nikome da morališe jer ja znam kakve stvari ona radi napolju i kakve muškarcima piše poruke. Ona piše poruke: "Ajde dođi da me izj*beše". Ova priča sa Anđelom i šta je radila u trudnoći. Ko podržava nju s*rem se na te ljude. Ona je teško zlo, samo je interesuju pare - govorila je Aneli.

- Šta se to promenilo pa Asmin ima želju da vidi Noru? - pitao je Darko.

- Mislim da je video koliko Terza moli Milicu za dete. Ne mislim da ga je osvestilo nego ne bi da ispadne toliki monstrum. Video je želju u Terzi i da je Veliki pšef odobrio. Njega sad kopka jer je rekao da ne želi da je vidi, a Terza je rekao da hoće... Lukav je on. Neću ja ni sad da mu brani da vidi Noru. Ne znam kakvi neprijatelji da budemo neću da mu zabranim da je vidi - pričala je Aneli.

- Kakve utiske nosiš od suočavanja sa Durdžićima? - pitao je voditelj.

- Ja sam pobednik u celoj priči, sve su ljudi mogli da vide na njihovim facama. Jedini normalan je sudo. Minku kad sam pitala za cigaretu da je ugasila Asminu, ona je me je pitala kako ja to znam. Glupo je reagovala - govorila je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić