AKTUELNO

Zadruga

Ne može ona nikome da morališe: Aneli raspalila rafalna paljbu po Milici Veličković, otkrila kakve je poruke slala muškarcima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Aneli Ahmić. Ona je na samom početku žestoko oplela po Milici Veličković.

pročitajte još

On nije muškarac! Asmin se potrudio da maksimlano unizi Filipa nakon akcijanja sa Majom, pa nikad žešće UNAKAZIO Situ Ahmić: Ona je bila prostitutka,

- Ko je ona da dođe ovde da dođe da mi drži pridike? Najviše mi je zasmetalo kad je komentarisala Asmina i svrstala me je u isti koš da on nije dobar otac, a ni ja majka jer sam ovde tri godine. Ne može ona nikome da morališe jer ja znam kakve stvari ona radi napolju i kakve muškarcima piše poruke. Ona piše poruke: "Ajde dođi da me izj*beše". Ova priča sa Anđelom i šta je radila u trudnoći. Ko podržava nju s*rem se na te ljude. Ona je teško zlo, samo je interesuju pare - govorila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta se to promenilo pa Asmin ima želju da vidi Noru? - pitao je Darko.

- Mislim da je video koliko Terza moli Milicu za dete. Ne mislim da ga je osvestilo nego ne bi da ispadne toliki monstrum. Video je želju u Terzi i da je Veliki pšef odobrio. Njega sad kopka jer je rekao da ne želi da je vidi, a Terza je rekao da hoće... Lukav je on. Neću ja ni sad da mu brani da vidi Noru. Ne znam kakvi neprijatelji da budemo neću da mu zabranim da je vidi - pričala je Aneli.

pročitajte još

Ima potpuni izostanak odgovornosti: Đedović prekorio Filipa zbog igranja sa devojkama, potpuno zauzeo njihovu stranu (VIDEO)

- Kakve utiske nosiš od suočavanja sa Durdžićima? - pitao je voditelj.

- Ja sam pobednik u celoj priči, sve su ljudi mogli da vide na njihovim facama. Jedini normalan je sudo. Minku kad sam pitala za cigaretu da je ugasila Asminu, ona je me je pitala kako ja to znam. Glupo je reagovala - govorila je Ahmićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ne može ona da me komentariše: Hana jednim potezom zapušila usta Aneli Ahmić, pa nikad brutalnije oplela po Siti! (VIDEO)

Zadruga

Ne može više da glumi žrtvu: Luki prekipelo, žestoko odbrusio Aneli pred! (VIDEO)

Zadruga

Karambol u Beloj kući: Luka osuo rafalnu paljbu po Kačavendi, upalio bruralnu vređalicu! (VIDEO)

Zadruga

Ne osećam ljubav, ne bih se pomirila sa njim: Alibaba uverava Luku da Aneli pari za njim, ona skočila kao oparena (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje: Aleksandra osulja paljbu po Ivanu, pa otkrila kako ju je iskoristio za VRELU AKCIJU! (VIDEO)

Zadruga

Ovo su svi čekali da čuju: Sofija obelodanila istinu o Anđelu i Milici Veličković, Terza menja boje kao semafor! (VIDEO)