Haos ne prestaje: Aleksandra osulja paljbu po Ivanu, pa otkrila kako ju je iskoristio za VRELU AKCIJU! (VIDEO)

Drama u Beloj kući!

Ivan Marinković zaratio je na više frontova. On se sukobio sa Milenom Kačavendom, Milosavom Pravilović i Aleksandrom Nikolić u denvnoj sobi, a one su mu žestoko uzvratile, pogotovo Aleks koja je iznela detalje njihove vrele akcije i optužila ga da ju je samo iskoristio.

- Hoće da bude žrtva. Mene je on iskoristio kad me je lek ošamutio, pa je završio u mene. Ovo je prava istina. Bože zdravlja, ja sam uvek iskrena. Ja grešim i moja greška ima ime, zove se Ivan - govorila je Aleksandra.

- Veče pre s*ksa pogledajte kako je naskakala na mene - dodao je Ivan.

- Sve je to bio moj lek za spavanje. On je meni rekao da sam kao Aneli, pa me je iskoristio, evo dabogda se ne pomerila odavde - nastavila je Nikolićeva.

Autor: A. Nikolić