Ne osećam ljubav, ne bih se pomirila sa njim: Alibaba uverava Luku da Aneli pari za njim, ona skočila kao oparena (VIDEO)

Drama!

U toku je "Igra istine", a Sofija Janićijević želela je da sazna od Asmina Durdžića o čemu je pričao sa Aneli Ahmić danas tokom dana.

- Jako joj teško pada što je napravila grešku sa mnom jer smatra da sad ne postoji šansa za pomirenje sa Lukom - rekao je Asmin.

- Vidiš kako sad lažeš - dodala je Aneli.

- Ja sam tako shvatio. Ona hoće da obavi razgovor sa Lukom u četiri oka - dodao je on.

- Ja sam mu sinoć prišla rekao je da će mi u petak reći zbog čega je to uradio. Danas sam ga isto pitala zbog čega je narušio moju vezu, on je rekao da sam ja narušila njegovu vezu - pričala je Aneli.

- Ja sam rekao ako ga voliš da sedneš sa njim i da se izviniš. To si rekla kroz suze i znam da bi se pomirila sa njim, ja tebe poznajem - dodao je on.

- Ne bih se pomirila. Meni je teško, ali ja prema njemu ne osećam ljubav. Ljubav se ugasila, ego mi je povređen - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

