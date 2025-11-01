Nova drama Aneli i Janjuša: On je žestoko urnisao zbog silnih laži, Ahmićeva skočila kao oparena! (VIDEO)

Drama!

Voditelj Darko Tanasijević u emisji "Pitanja novinara" razgovoarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem koji je dao svoj sud o odnosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Drago mi je da su se njih dvoje pomirili i da ne bude da sam ja uticao na njihov raskid. Drago mi je da su spustili loptu. Ja ne mogu da verujem da je Aneli zaljubljena u Luku i da ga voli jer meni sve što kaže u oči laže me. Ja ništa ne mogu da znam da li je istina, pa šta mislim tako i kažem. Asmin ima dosta stvari koje kaže i mogu da verujem da su logične, ali njoj ne mogu jer me gleda u oči i laže, a to mi je najgore na svetu - pričao je Janjuš.

- Kako komentarišeš što je Luka rekao da ne zna šta je loše što je radila stvari da ga provocira, a jasno i glasno je rekla da voli njega? - pitao je voditelj.

- On je ili lud ili stvarno misli da ona njega voli. On misli da je sve tako kao što mu ona kaže. Neke stvari on ne veruje, ali sebi zacrta da je to tako da ne bi ulazio u sukob sa Aneli. Aneli može da mu kaže šta hoće, a on joj dosta popušta - dodao je Janjuš.

- Ja njemu ništa nisam rekla, video se klip danas - rekla je Aneli.

- Dragi Luka, u kakvom si ti problemu. Ja sam bio u problemu... Žena se okreće i mrmja ustima, videli smo danas - govorio je Janjuš.

- Ja sam se okrenula ka zidu jer nisam htela da gledam u tebe. Ja sam stajala, ti si došao da me pitaš da li plačem, ko ti je to rekao? - pitala je Aneli.

- Tužna si bila - rekao je on.

- Jer volim Luku - odgovorila je ona, a Janjuš je pao od smeha.

Autor: A. Nikolić