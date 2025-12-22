AKTUELNO

Zadruga

Karambol u Beloj kući: Luka osuo rafalnu paljbu po Kačavendi, upalio bruralnu vređalicu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za najneuljudnije osobe u Beloj kući.

- Prvo mesto Milena Kačaveda. Skoro svako kome je dala veliki budžet sa njim više ne priča. Sinoć mi je iz čista mira dobacivala, a svi znamo da je ona u ovom prostoru nebitna. Mnogi govore o njenim psovkama koje ne mogu ni na internetu da se nađu. Ona je najgora osoba koju sam upoznao. Drugo mesto Miljana Kulić. U njoj žive dve različite osobe, jedan dan je zaniljiva osoba, a drugi dan nervozna koja bi da j*be mater. Treće mesto Sunčica. Ona nikome ne da da joj se kaže nešto - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvo mesto Dušica ona je ovde kopala grobove i vređala bolesnu decu. Ti si za mene broj jedan. Broj dva je Uroš koji gazi ljude u crvenom i nema empatiju. On je mali pakosan lik koji u sebi nema ljudskost - rekao je Sale.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

