AKTUELNO

Zadruga

Ratno stanje u Beloj kući: Specijalan zadatak izazvao haos, žestoke svađe na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U Beloj kući došlo je do opšte drame kad su grupe za snimanje filma sele da se dogovre i raspodele uloge. Luka Vujović vodio je glavnu reč, što je nerviralo njegove kolege.

- Slažemo se da Luka bude scenarista - rekao je Ivan.

- Ko je reditelj? - pitao je Luka.

- Je l' vi hoćete da se svađate? Ja to najbolje umem - govorio je Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo, Jakšićka i ja ćemo da budemo reditelji. Da li se slažete? - nastavio je Ivan.

- Ja ovo znam kako ide. Piše da moramo da se dogovorimo, a ako jedan neće onda dogovor ne važi - pričao je Lepi Mića.

- Luka je scenarista, reditelji su Ivan, Sale i Jakšićka. Glumci su Anđelo, Anita, Aneli - nastavio je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

