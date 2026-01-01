Ne može da joj odoli: Luka jedva dočekao da priča sa Majom, Anita mu pala u drugi plan! (VIDEO)

Biće drama zbog ovoga!

Luka Vujović jedva je dočekao da se nađe u duštvu Maje Marinković, kako bi sa njom mogao da razgovara.

- Ćale ti je gospodin - rekao je Luka.

- Ja sela na vrh stola da me ne vidi - dodala je Anita.

- Što mene nije pozdravio? - pitao je Luka.

- Što bi tebe pozdravio? - dodala je Anita.

- Ušao sam u Novu godinu sa starim i novim prijateljem, Filipom i Asminom - govorio je Luka.

- Svaka čast, zasigurna trojka - dodala je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić