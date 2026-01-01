AKTUELNO

Zadruga

Ne može da joj odoli: Luka jedva dočekao da priča sa Majom, Anita mu pala u drugi plan! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biće drama zbog ovoga!

Luka Vujović jedva je dočekao da se nađe u duštvu Maje Marinković, kako bi sa njom mogao da razgovara.

- Ćale ti je gospodin - rekao je Luka.

pročitajte još

Ovo nema ni u Rumi na vašaru: Alibaba pljuje Boru Santanu za sve pare, uništio mu doček Nove godine! (VIDEO)

- Ja sela na vrh stola da me ne vidi - dodala je Anita.

- Što mene nije pozdravio? - pitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što bi tebe pozdravio? - dodala je Anita.

pročitajte još

Zakopali ratne sekire: Bora, Anita i Luka sklopili primirje! (VIDEO)

- Ušao sam u Novu godinu sa starim i novim prijateljem, Filipom i Asminom - govorio je Luka.

- Svaka čast, zasigurna trojka - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Popustile mu kočnice: Luka dočekao da bude nasamo sa Majom, Alibaba im odmah pokvario druženje! (VIDEO)

Zadruga

Haos u najavi: Luka se žestoko ruga Alibabi, ne može da veruje šta čovek priča (VIDEO)

Zadruga

Kako da mu verujem? Aneli sve više sumnja da je Luka snimao tokom odnosa, njemu pala roletna i zaurlao iz petnih žila! (VIDEO)

Zadruga

Jedva čekam da legnemo: Luka ne može da odoli Aniti, ona ne skida osmeh jer zna šta sledi! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da ga smisli: Luka se jednim potezom odao koliko ne podnosi Alibabu! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da se smiri: Anita ne dolazi sebi nakon haosa sa Anđelom, obelodanila nove detalje (VIDEO)