Sprema mu haos?! Anita kipti od besa jer joj se Luka smeje u facu, on joj priznao sve: Ja ne mogu da... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Anita Stanojlović došla je do Luke Vujovića, te su tako nastavili svađu koju su započeli za crnim stolom.

- Ti se meni Luka smeješ u facu - rekla je Anita.

- Ne smejem se zbog toga, Boga mi, tebe mi - rekao je Luka.

- Nemoj da se kuneš u mene neću se probuditi jednog dana - rekla je Anita.

- Boli nas uvo, legnemo zajedno, zaspimo zagrljeni...On misli da bi ti bila s njim svaki dan - rekao je Luka.

- Da, misli, on misli da unosi nevolje...Ja sam imala svađu sa njim i pre tebe, ali nisam htela više da ulazim u svađu sa njim, nebitan mi je. Neću da dozvolim da drugu sezonu ima nešto preko mene - rekla je Anita.

- Ja sam samo ustao i rekao da me poštuješ - rekao je Luka.

- Ja ću mu reći svašta, ne želim da otvaram teme, ne želim, povredio me je najgore moguće - rekla je Anita.

- Ja na ženu ne mogu da budem ljubomoran, mogu na muškarca - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić

