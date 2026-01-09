Trebalo je da mi kažeš: Anita divlja na Luku zbog pića koje je dao za Aneli, on se izvinjava i smeje joj se u facu (VIDEO)

Šok za šokom!

Anita Stanojlović nije mogla da veruje šta je Luka Vujović uradio, pa ga je tako ponovo napala zbog energetskog pića koje je dao Milosavi za Aneli Ahmić.

- Ti si trebao da dođeš kod mene i da kažeš da ti je Milosava tražila guaranu za nju...Milosava, ne mešaj se, ti si kriva za ovo, našla si od svih da tražiš njemu za Aneli - rekla je Anita.

- Sviraj ku*cu, pričaj šta hoćeš, on nije dao - rekla je Milosava.

- Ti si dao guaranu za nju, pa si je uzeo, isto je kao da je popila - rekla je Anita.

- Izvini - rekao je Luka.

- Šta izvini, što nisi došao da mi kažeš - divljala je Anita.

Autor: Nikola Žugić