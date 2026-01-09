AKTUELNO

Zadruga

Trebalo je da mi kažeš: Anita divlja na Luku zbog pića koje je dao za Aneli, on se izvinjava i smeje joj se u facu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Šok za šokom!

Anita Stanojlović nije mogla da veruje šta je Luka Vujović uradio, pa ga je tako ponovo napala zbog energetskog pića koje je dao Milosavi za Aneli Ahmić.

- Ti si trebao da dođeš kod mene i da kažeš da ti je Milosava tražila guaranu za nju...Milosava, ne mešaj se, ti si kriva za ovo, našla si od svih da tražiš njemu za Aneli - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sviraj ku*cu, pričaj šta hoćeš, on nije dao - rekla je Milosava.

- Ti si dao guaranu za nju, pa si je uzeo, isto je kao da je popila - rekla je Anita.

- Izvini - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta izvini, što nisi došao da mi kažeš - divljala je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

