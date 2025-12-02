Morališe Luki za Maju, a je*ala se s Karićem: Stanić demolirao Aneli, Kačavenda urnisala Luku, NAJDVOLIČNIJEG učesnika (VIDEO)

Šok za šokom!

S obzirom na to da su učesnici među sobom glasali za osobu koja je najdvoličnija, voditelj Milan Milošević saopštio je da je treće mesto zauzela Teodora Delić, koju je prokomentarisala Milena Kačavenda.

- Naravno da da, čudi me da nije više mesto. Znam da su bežali sa svadbe, ali sve ovo da znaš, da odradiš sve ovo i da njega obrneš, gde ćeš dvoličnije - rekla je Kačavenda.

- Ja nisam tu bitan, bitniji je Bebica. On mi je jasan, ali ona nije. Ne znamo da li je iskrena bila tada ili je bila sada?! Na kraju je ispao u pravu kada je govorio da zna šta ona radi - rekao je Đukić.

- Ne mislim da je dvolična jer vrlo dobro znam o čemu mi pričamo i na koji način - rekao je Bebica.

- Nadam se da ima i klipova gde je on to radio i šta je bilo sve u našem odnosu. Očekivala sam da ću biti na ovoj anketi, s obzirom da ću biti i na još par negativnih...Ne smeta mi, neka budem na anketama, nekada ispadnem dvolična kada hoću nešto da postignem, a u ovom trenutku sam slučajno ispala dvolična - rekla je Teodora.

Nakon toga, Milan je saopštio da je drugo mesto zauzela Aneli Ahmić, što je prokomentarisao Uroš Stanić.

- Drago mi je da je narod izglasao, pokazala je dvoličnost u ljubavnim odnosima, počev od sedmice, osmice, pa sada i devetke. Moralisanje svim devojkama i pridikovanje Luki na konto Maje, a je*ala se sa Karićem - rekao je Uroš.

- Nemam šta da kažem - rekla je Aneli.

Za sam kraj ove ankete, voditelj je otkrio da se na prvom mestu našao Luka Vujović, kog je prokomentarisala Kačavenda.

- Ništa tu novo nema, dvoličan apsolutno, videćemo kako se priče pričaju ovde. Postoji priča da je sve osmišljeno i smišljeno, jeste dvoličan i u odnosu sa porodicom, sa prijateljima, sa Aneli - rekla je Milena.

- Dvoličan, Luka i Lazar, naravno da je zbog toga, jer nemaju nijedan razlog ili argument - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić