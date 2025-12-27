AKTUELNO

Zadruga

Iskren do koske! Janjuš dao svoj sud o odnosu Hane i Nerija, pa priznao: On mi je iskreniji od nje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za šokom!

Darko Tanasijević, predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj podigao je Marka Janjuševića Janjuša kako bi prokomentarisao odnos Hane Duvnjak i Nerija Ružanjija.

- Ti si rekao da je Nerio živnuo, a onda je došla Hana i on je potonuo. Što je to tako - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bio je na početku pogubljen totalno. Oni funkcionišu totalno klinački. Ovde vidim kada dođe, on je sedeo ovde pokunjen, nije progovarao nigde ništa, baš je bio smoren. Da li je njega poljuljao Hanin ulazak, ne znam, izgleda da jeste. Deluje mi Hana malo zaj*bano. Nerio kada je izlagao ovde sve, delovalo je sve da tečno priča, dok mi Hana ne priča tečno, dosta stvari nekih koje je demantovala par puta - rekao je Janjuš.

- Šta je sve Anastasija ispričala, pa kao odjednom je umislila - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, pokušala je da se izvadi. Anastasija je rekla: "Ova mala nije svetica", tako je krenula i da priča, pa su posle spavali u istom krevetu...I danas baš kaže: "Tužila sam je, šta hoćete vi?", pritom, raspravljala se sa Aneli, Aneli je iskreno demolirala, ugasila je taj dan. Kada je to shvatila, plakala je dva dana i nije izlazila iz rehaba. Mogu ti reći, suma sumarum, Nerio mi deluje iskreno i ubedljivo, ona mi ne deluje - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

