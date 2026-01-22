Haos u Odabranima! Anita urla na Luku, on pokušao da svoje greške svali na njenu menstruaciju (VIDEO)

Drama!

Anita Stanojlović napravila je scenu u Odabranima, te je tako napala Luku Vujovića zbog svađa koje joj priređuje pred svima.

- Boli me ku*ac šta ona priča...Je l' sam ti rekla pre neki dan kada je bio klip da promenimo mesto sedenja - rekla je Anita.

- Govore da gledaš u Anđela, nemaš ni ti stav - rekao je Luka.

- Ti hoćeš da ispadneš muškarac da me ponižavaš pred drugima, a tamo gde treba nemaš stav - rekla je Anita.

- Hoćeš da se ni sa kim ne družim?! Evo ja prihvatam da ni sa kim ne pričamo zarad mira u vezi, nemoj da te vidim da si s nekim pričala - rekao je Vujović.

- Važi, hajde, što se mene tiče može...Ja ne mogu da budem mirna! Stefan kaže da se ti igraš sa mnom, koji ti je on prijatelj?! Pre nedelju dana je rekao da sam loša majka - rekla je Anita.

- Dobro, hajde, nervozna si, treba da dobiješ - rekao je Luka.

- Terza ustaje i priča...Evo sada je ustao i rekao da misli da voliš nju, prestani da mi zatupljuješ motak - zaurlala je Anita.

- Ja nisam kao tvoji prethodni momci koji udaraju kačkavalj kod kuće - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić