Slagala, a nije trepnula: Anita pokušala da ugasi požar, Aneli poludela na Luku! (VIDEO)

Drama se nastavlja!

Aneli Ahmić napala je Luku Vujovića zbog saznanja da je sinoć imao kontakt sa Anitom Stanojlović. Anita je čula njihovu svađu, pa je došla da se opravda, a onda i slagala kako sinoć u "Šiša baru" nije rekla da je Luka to uradio.

- Videćemo šta si radio - rekla je Aneli.

- Alekseja mi mog, ja sam rekla da ne znam da li je uradio Bori ili meni - dodala je Anita.

- Da li osećaš da nešto radim ili gledam? Treba to da se stopira. Ti si sa Filipom, ja sam sa Aneli - govorio je Luka.

- Mi nismo u veti - umešao se Filip.

- Ne interesuje me - rekla je Anita.

- Ajde idite na kafu - odbrusila je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić