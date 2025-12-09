AKTUELNO

Zadruga

Slagala, a nije trepnula: Anita pokušala da ugasi požar, Aneli poludela na Luku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama se nastavlja!

Aneli Ahmić napala je Luku Vujovića zbog saznanja da je sinoć imao kontakt sa Anitom Stanojlović. Anita je čula njihovu svađu, pa je došla da se opravda, a onda i slagala kako sinoć u "Šiša baru" nije rekla da je Luka to uradio.

- Videćemo šta si radio - rekla je Aneli.

pročitajte još

Ja sam sve luđa, ne povlačim se: Aneli najavila karambol Kačavendi, ona se povukla i rešila da prikupi snagu za dalju borbu! (VIDEO)

- Alekseja mi mog, ja sam rekla da ne znam da li je uradio Bori ili meni - dodala je Anita.

- Da li osećaš da nešto radim ili gledam? Treba to da se stopira. Ti si sa Filipom, ja sam sa Aneli - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi nismo u veti - umešao se Filip.

pročitajte još

Pukao joj film: Aneli unakazila Hanu, iznela gnusne optužbe na račun njene porodice! HAOS! (VIDEO)

- Ne interesuje me - rekla je Anita.

- Ajde idite na kafu - odbrusila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

HAOS NE PRESTAJE: Asmin se uključio u program i žestoko prozvao Luku, Aneli najavila njihovo suočavanje! (VIDEO)

Zadruga

Na totalnom hlađenju: Anđela pokušala da izignoriše Gastozovu ljutnju, on joj konačno pokazao stav! (VIDEO)

Zadruga

Mogu da je precrtam preko noći: Luka na korak do raskida sa Aneli, Janjuš dao sud o njihovoj veridbi i žestoko ga PONIZIO! (VIDEO)

Zadruga

Izgoreo od ljubomore: Uroš napao Anitu zbog druženje sa Alibabom, sve joj natrljao na nos! (VIDEO)

Zadruga

ORI SE KUĆA! Anđelo otišao da se presvuče, Anita ga pratila u stopu! (VIDEO)

Zadruga

Haos na sve strane: Mina pokušala da okrene Luku protiv Aneli, Maja sve snimila i prenela Ahmićevoj! (VIDEO)