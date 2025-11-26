Pala joj roletna: Aneli iz petnih žila urla na Luku, on na sve načine traži dozvolu za druženje sa Anitom! (VIDEO)

Drama!
Aneli Ahmić natrljala je Luki Vujoviću na nos jer razgovara sa Asminom Durdžićem o njom.
- Blamovi jedni, odj*bite od mene - rekla je Aneli.
- Ti si pričala sa njim u izolaciji, on je tebi davao savete za mene. On je meni juče rekao na početku emisije da ti mene voliš, a ja sam samo rekao da ti kaže da li ja imam emocije. Danas smo kepo pričali, da li si rekla da ćeš da pričaš normalno? - govorio je Luka.
- Ti si se smešako, imam pravo da radim ono što i ti - rekla je Aneli.
- Hoćeš da radim to? - pitao je Vujović.
- Ja nećuzbog sebe. Izblamirao si svojim postpcima u poslednjih 10 dana. Moja osećanja su usmerena samo prema tebi, ali ono što ti meni radiš iza leđa... - nasravila je Aneli.
- Sve isto, kao što ti koketiraš - dodao je on.
- Ti samo da si siguran u ovu malu jer flertuje i sa Filipom, a danas si me navukao da pričam. Ti i Asmin ste dva blama. Ja znam vrlo dobro gde ću, a to ćeš tek da vidiš. Klošaru jedan, sve što si mi napravio. Vas dvoje ste dva blama - nastavila je Ahmićeva.
- Ili vas dvoje? Ti si prva pričala, on mi je rekao da me voliš - rekao je Luka.
Autor: A. Nikolić