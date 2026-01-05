Pukao joj film: Maja zarežala na Filipa, rešila da mu sve saspe u lice! (VIDEO)

Drama!

Maji Marinković pukao je film, pa je odličila da se žestoko obračuna sa Filipom Đukićem, ali se Danilo Dača Virijević konstantno mešao u njihovu raspravu.

- Hoću ja da pričam sa njim. Evo ja najiskrenije pričam da neću da uđem u vezu jer ne mogu da budem u vezi sa muškarcem koji nema svoj stav - govorila je Maja.

- Sad se vadiš iz situacije - rekao je Dača.

- Bilo smo već napolju, što tad nismo ušli u vezu? - pitao je Đukić.

- On je men svrstao sa svima - rekla je Maja.

- Je l' mi nismo pričali? - pitao je Đukić.

- Ona je rekla meni da je odlepila i da joj se sviđa Filip - dodao je Dača.

- Rekla sam, ali sa njim ne bih mogla da budem u vezi. Ja ne mogu sama sa sobom da uđem u vezu. Veza je obaveza. Meni je ispao donji jer je pričao našu intimu trećoj osobi i to ne rade muškarci koji imaju kodeks - pričala je Maja.

- To si u pravu - dodao je Filip.

Autor: A. Nikolić