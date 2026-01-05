AKTUELNO

Zadruga

Pukao joj film: Maja zarežala na Filipa, rešila da mu sve saspe u lice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Maji Marinković pukao je film, pa je odličila da se žestoko obračuna sa Filipom Đukićem, ali se Danilo Dača Virijević konstantno mešao u njihovu raspravu.

- Hoću ja da pričam sa njim. Evo ja najiskrenije pričam da neću da uđem u vezu jer ne mogu da budem u vezi sa muškarcem koji nema svoj stav - govorila je Maja.

- Sad se vadiš iz situacije - rekao je Dača.

pročitajte još

Još jedno prijateljstvo na klimavim nogama?! Bora ubeđen da se Filip odvojio od Maje zbog Janjuša, pa priznao koliko mu Anastasija znači (VIDEO)

- Bilo smo već napolju, što tad nismo ušli u vezu? - pitao je Đukić.

- On je men svrstao sa svima - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' mi nismo pričali? - pitao je Đukić.

- Ona je rekla meni da je odlepila i da joj se sviđa Filip - dodao je Dača.

pročitajte još

Pokazivala mi je snimke... Uroš bez ustezanja progovorio o Anitinoj navodnoj aferi sa Reljom Popovićem, kockice se polako sklapaju (VIDEO)

- Rekla sam, ali sa njim ne bih mogla da budem u vezi. Ja ne mogu sama sa sobom da uđem u vezu. Veza je obaveza. Meni je ispao donji jer je pričao našu intimu trećoj osobi i to ne rade muškarci koji imaju kodeks - pričala je Maja.

- To si u pravu - dodao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pukao mu film: Ivanu Markoviću svega preko glave, žestoko isprozivao svoje cimere! (VIDEO)

Zadruga

Više ne može da je trpi: Marku pukao film, pa Sanji na brutalan način sasuo sve u lice! (VIDEO)

Zadruga

Ja ću da vas nosim na leđima: Kariću pukao film, Aneli pravo mišljenje sasuo u lice! (VIDEO)

Zadruga

Pukao mu film: Alibaba očitao lekciju Aneli, osude takmičara su je skroz poremetile! (VIDEO)

Zadruga

Pukao joj film: Mina iz petnih žila urliče na Mikija i Jakšiću, preselo joj od njihove kupovine mira u Beloj kuću! (VIDEO)

Domaći

Pukao joj film! Mina u sukobu sa Alibabom žestoko ponizila Maju, pa mu poručila da sa njom NEMA IGRE: To što ti ja dopuštam ono od 1 do 100... (VIDEO)