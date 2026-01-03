AKTUELNO

Pukao mu film: Ivanu Markoviću svega preko glave, žestoko isprozivao svoje cimere! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak od Velikog šega da glasaju za najgori i najbolji nastup sa sinoćne novogodišnje "Elitovizije".

- Najbolji nastup mi je Matorina ekipa, a Anđelo i Aneli su mi baš bili romantični i prštalo je jer su u kompletu s*ks boma - rekla je Aleksandra Jakšić.

- Što se tiče ove emisije zgadili ste mi se po ko zna koji put. Poenta je da nekog saslušate, a ne samo kad se vaše ime pomene. Odvratni ste i ne vas platio ni 100 evra. Ovo je lepa emisija da pohvalimo jedni druge, a vi imate to odvratno kad prvi kažete da onda brbljate celu emisiju. Najveći utisak mi je da niko ništa nije rekao žiriju i da ćemo opet sve to mi da rešavamo za stolom. Svađe su vam ofucane, bez argumenata i činjenica - pričao je Ivan Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svi ste bili dobri, svako na svoj način. Glavni utisak su mi Milica i Terza - rekla je Milosava.

- Filip, Zorica i Sara su izdominirali. Utisak večeri mi je svako Terza, a kad ljudi shvate da deca nemaju veze sa partnerskim odnosom biće drugačije. Moram da pohvalim Miljanu i Janjuša. Najgori su mi bili Nerio, Hana i Rada - dodao je Ilija Pečenica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

