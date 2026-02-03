Besan kao ris: Luka pukao zbog izdaje Milana Stoičkovića, ovakvu stvar mu nikad neće oprostiti! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao Milana Stoičkovića.

- Terza, rekao si za Milana da je blam - rekao je Milan.

- Da, smatram da je pogrešio prema Luki. Njih dvojica su jeli iz istog tanjira, meni nije realno da on ne pozdravi svoju porodicu, a da pozdravlja Osmana Karića. Smatram da se lažno predstavio i mislim da je sasvim drugačije njegovo lice. Vrti brojanicu stalno, neke informacije mi nisu jasne iz spoljnog sveta. Po priči da je bio u zatvoru, za to ne znam. Vidi se da kad uđe u sukob s Lukom kako plane, faca mu se promeni i mislim da zato ne komentariše za stolom. Podseća me na Gačića koji je bio miran, pa onda skoči i nabode Bojanu. Smatram da brzo plane i da bi nekog udario, zato beži od ljudi i ide u Pab. Njegovi bliski ljudi su komentarisali neke stvari - rekao je Terza.



- Luka, rekao je da si ti Milanu rekao da ukoliko budeš preko puta Aneli, pa čak i da ne budete onda da ostavi nju - rekao je Milan.

- Njega zanima itekako rijaliti, a on nju nije ostavio i kad smo bili zajedno. Mi smo jeli iz istog tanjira i menjali hranu i stvari, zamisli da on meni juče kaže: ''Dao si mi mali budžet''. Ja sam dao i sebi mali budžet, tako da si mi zamerio 3000 očigledno. Karić nikada nije branio Aneli i ostavljao Aneli, a Mića je uvek bio protiv odnosa. On se ogrešio o mene, ja sam tu noć samo pokazao kako se osećam i šta mislim. Nisam verovao u te priče za bivšu devojku, neću ni tada mislim. Povredila me Matora i mislim da je veliki folirant ispala što me nije ostavila - rekao je Luka.

- Ne bi bilo normalno ni on mene da ostavi, rekli smo jedno drugom svašta u toj svađi - rekla je Matora.

- Smatram da me zbog Dragane nisi ostavila - rekao je Luka.

- Ja sam Milanu uvek iskreno govorio stvari uvek, ali ljudi s kojima on sedi u Pabu nemaju lepo mišljenje o njemu - rekao je Terza.

Autor: N.Panić